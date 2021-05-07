Корреспондент – Киев обвинил Москву в попытке осуществить «ползучую аннексию» Азовского моря

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что российские власти усиливают своё присутствие в акватории Азовского моря с целью взять его под контроль. Как пишет «Корреспондент», Кулеба назвал военные учения РФ отработкой возможных действий против Украины.



Reuters

Российские власти усиливают своё присутствие в акватории Азовского моря с целью взять его под контроль. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Россия может осуществить ползучую аннексию Азова. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и разрушает торговые пути», — сообщил министр.

Кулеба назвал «так называемые военные учения России» отработкой возможных действий против Украины.

«По крайней мере, на данный момент они признали, что это они, но утверждают, что просто проводят учения. Но даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины», — отметил глава внешнеполитического ведомства.