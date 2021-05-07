Politico – выбрать место встречи Путина и Байдена оказалось непросто

Потенциальная встреча между Джо Байденом и Владимиром Путиным становится трудной задачей для их помощников, выбирающих место проведения саммита, пишет Politico. Множество стран уже предложили принять встречу, однако идеальный вариант найти трудно: к примеру, Москву может не устроить членство принимающей стороны в НАТО. США же вряд ли захотят проводить саммит в Финляндии, учитывая неудачный опыт прошлой встречи Дональда Трампа и Путина, прошедшей в Хельсинки.



Reuters

В то время как Джо Байден и Владимир Путин готовятся к своей возможной личной встрече, их помощники стараются выбрать идеальное место для мероприятия, которое может оказаться весьма напряжённым, пишет Politico. Предложения принять саммит уже поступили от нескольких стран, однако найти идеальный вариант будет непросто.

«Если цель администрации Байдена состоит в том, чтобы дать РФ понять, что США не одобряют её поведения, то организаторы продумают каждый аспект, в том числе и место проведения», — приводит издание слова Джулии Фридлендер, бывшего сотрудника Совета по национальной безопасности Белого дома.

В минувший вторник Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным в середине июня, в ходе своей поездки в Европу. Несколько европейских стран уже предложили принять эту встречу: в их число входят Швейцария, Финляндия и Австрия. Как отмечает Politico, все эти государства считаются «нейтральной» территорией, поскольку не входят в НАТО. Впрочем, многие аналитики считают, что может быть выбран и менее очевидный вариант. Среди возможных мест проведения называют Исландию, Чехию, Словению и Азербайджан.

Как пишет издание, Финляндию вряд ли снова выберут местом саммита, учитывая опыт прошлой встречи в Хельсинки между Путиным и Дональдом Трампом. Тогда Трамп принял позицию Путина, отрицавшего вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Аналитики считают, что произошедшее тогда рискует затмить актуальную повестку потенциальной встречи Путина и Байдена. Между тем, лидеры США и РФ имеют множество тем для обсуждения: от конфликта на Украине, до борьбы с глобальным изменением климата.

Что касается других возможных мест проведения саммита, то практические везде есть свои проблемные аспекты, отмечает Poltitco. К примеру, Исландия давно входит в НАТО, и кроме того, на территории страны есть действующий вулкан. Визит Байдена в Азербайджан может оскорбить Армению, в свете того, что США недавно признали геноцид армян в ходе Первой мировой войны. Словения, как и Исландия, входит в НАТО, что может вызвать нарекания с российской стороны. Что касается Чехии, то проведению саммита там может помешать недавний дипломатический скандал между Прагой и Москвой, завершившийся высылкой ряда сотрудников российского посольства.