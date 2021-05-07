В МВФ указали Киеву на необходимость достичь большего прогресса в реформах

Власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша, сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Райс заявил, что в начале 2021 года «мы в режиме видеосвязи обсудили с украинскими властями прогресс в реализации политического курса и реформ», эти консультации «были продуктивными», передает ТАСС.

Однако «что касается положения дел, необходим больший прогресс для содействия завершению первого обзора в рамках (кредитной) программы».

Райс пояснил, что речь идет о «важном пакете реформ для укрепления процесса восстановления и роста» украинской экономики.

«Программа направлена не только на оказание помощи стране в нынешнем кризисе, но и на обеспечение налогово-бюджетной устойчивости в среднесрочной перспективе, сохранение независимости ЦБ, поддержание гибкого валютного курса и укрепление финансовой стабильности, важный фактор направлен и на борьбу с коррупцией, повышение эффективности системы управления», – добавил представитель МВФ.

Ранее Украине пообещали проблемы с МВФ из-за увольнения главы Нафтогаза.