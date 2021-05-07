 

В МВФ указали Киеву на необходимость достичь большего прогресса в реформах

07.05.2021, 0:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша, сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Райс заявил, что в начале 2021 года «мы в режиме видеосвязи обсудили с украинскими властями прогресс в реализации политического курса и реформ», эти консультации «были продуктивными», передает ТАСС.

Однако «что касается положения дел, необходим больший прогресс для содействия завершению первого обзора в рамках (кредитной) программы».

Райс пояснил, что речь идет о «важном пакете реформ для укрепления процесса восстановления и роста» украинской экономики.

«Программа направлена не только на оказание помощи стране в нынешнем кризисе, но и на обеспечение налогово-бюджетной устойчивости в среднесрочной перспективе, сохранение независимости ЦБ, поддержание гибкого валютного курса и укрепление финансовой стабильности, важный фактор направлен и на борьбу с коррупцией, повышение эффективности системы управления», – добавил представитель МВФ.

Ранее Украине пообещали проблемы с МВФ из-за увольнения главы Нафтогаза.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Власти Ирана согласились предоставить МАГАТЭ доступ к двум спорным объектам

23.04 / Врачи Навального потребовали перевести его в Москву из-за “прямой угрозы для жизни”

16.01 / Эксперты оценили популярность процессоров в России

22.01 / США подготовили предложения о продлении ДСНВ

05.03 / Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской

02.05 / Le Figaro – пандемия лишила французов молодости

12.10 / Переговоры Зеленского и Дуды, слезоточивый газ и выстрелы на марше пенсионеров в Минске. Главное за день

16.09 / Кадыров отреагировал на видео с мытьем ног в православном источнике

19.07 / Капитан итальянского корабля спас тонувших беженцев и попал под суд

03.04 / Названы самые популярные в РФ мессенджеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика