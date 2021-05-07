Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире, согласно официальным данным, подсчетам экспертов и СМИ, превысило 155,9 млн человек, что больше 2% от населения Земли, которое Фонд ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 года оценил в 7 млрд 795 млн человек.

В мире зарегистрировано 155912 случаев вызываемого новым коронавирусом заболевания, при этом около половины из них приходится на пять стран – США (32,7 млн), Индию (21,5 млн), Бразилию (15 млн), Францию (5,8 млн) и Турцию (5 млн), передает ТАСС.

Самая высокая доля заболевших в государствах с относительно малым количеством населения. Так, в Андорре заразились 17% населения (13,4 тыс. человек) и в Черногории – 15,7% (98 тыс.). В РФ этот показатель составляет около 3,3% (4,86 млн человек).

Во многих странах сейчас фиксируют третью волну распространения инфекции, а в некоторых государствах говорят уже о четвертом подъеме. Резкий всплеск заболеваемости отмечался в мире в начале января 2021 года, когда регистрировалось свыше 800 тыс. случаев заражения в сутки, однако затем до конца февраля наблюдалась стабилизация ситуации, а показатели упали почти вдвое. Но с приходом весны вновь начался стремительный рост темпов распространения инфекции. 29 апреля был зафиксирован новый максимум – свыше 904,7 тыс. подтвержденных случаев заражения за 24 часа.

Продолжают болеть как минимум 19 млн человек, около 86% заболевших вылечились, однако эти данные являются неполными. Число умерших из-за вызываемого новым коронавирусом заболевания достигло 3,2 млн человек – это 2,1% от всех инфицированных. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в США (583 тыс.), Бразилии (415 тыс.) и Индии (230 тыс.). Самые высокие показатели летальности отмечаются в Йемене (19,6%) и Мексике (9,3%).

В четверг президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой отметил, что созданные российскими учеными препараты от коронавируса просты и надежны, как автомат Калашникова.