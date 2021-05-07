 

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

07.05.2021, 0:32, Новости дня
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Сбербанк с 7 мая повышает ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, сообщила пресс-служба кредитной организации. В кол-центре банка сообщили, что повышение ипотечных ставок составит 0,4 процентного пункта.

«Кроме повышения ставок по вкладам с 7 мая меняются условия по ряду ипотечных продуктов. Обращаем внимание, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения – 90 дней после положительного решения банка», – приводит слова представителя банка ТАСС.

Согласно новым условиям, минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет 8%, на вторичном рынке – 8,1%.

Также банк повышает ставки по некоторым сберегательным продуктам. С 7 мая максимальная процентная ставка по вкладу «Дополнительный процент» составит 5% годовых (при размещении средств на два или три года).

Также в преддверие 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сбербанк запускает новый вклад «Вклад в Победу». Вклад можно открыть с 7 по 21 мая в Сбербанк Онлайн. Процентная ставка – от 4,4%.

Напомним, в апреле гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко рассказал о рекордных вложениях россиян в новостройки. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему самая дешевая ипотека за всю историю РФ привела к перегреву на ипотечном рынке и чем российский ипотечный пузырь отличается от американского.



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