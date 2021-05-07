Содержание дома Зеленского в Конча-Заспе обойдется бюджету Украины в 68,4 млн грн

Издание попросило ответить на три вопроса: в какую сумму обошлись ремонт дома и его содержание, по каким тарифам оплачиваются коммунальные услуги, сколько обслуживающего персонала работает на госдаче. Госуправление делами ответило на один вопрос – о сумме содержания президентской резиденции.

“На функционирование дома отдыха “Конча-Заспа” в 2020 году использовано 34 млн 289 тыс. грн, в том числе за счет общего фонда государственного бюджета – 3,6 млн грн, специального фонда государственного бюджета – 30 млн 671 тыс. грн”, – сказано в документе.

В 2021 году эта сумма выросла. По информации, полученной “Телеграфом”, жилье президента обойдется украинским налогоплательщикам в 68,4 млн грн.

На остальные вопросы издание ожидает ответов. В Госуправлении делами журналистов заверили, что не владеют информацией и передали запрос на рассмотрение по принадлежности.

Контекст:

О том, что Зеленский вместе с семьей будет временно проживать в государственной резиденции “Конча-Заспа” после продажи дома в селе Иванковичи, 9 июля 2020 года сообщил Офис президента.

Переезд Зеленского в Конча-Заспу связан с тем, что прошлое жилье главы государства не соответствовало требованиям охраны первого лица. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк

“Его старое жилье находилось в неудобном месте, там практически невозможно было обеспечить охрану со стороны УДО. Вокруг жилья президента Украины должны быть периметры отсечения, чтобы невозможно было просматривать окна из соседних зданий, много процедурных ограничений. А там невозможно было обеспечивать коридоры охраны, когда президент выходил из дома”, – отметил Подоляк.

Первая леди Украины Елена Зеленская в опубликованном 24 декабря интервью изданию НВ заявила, что они с Зеленским не хотели переезжать на госдачу. Она отмечала, что семье не нужен такой большой дом, как резиденция президента, и в некоторые комнаты Зеленские не заходят.

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