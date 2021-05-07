 

Степанов заявил, что в Украине могут делать до 10 млн прививок против коронавируса в месяц при наличии вакцины

07.05.2021, 0:26, Новости дня
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“Если говорить языком цифр, возможности всей нашей системы при 11 тыс. кабинетов прививок, даже если мы будем делать 40–50 прививок в сутки [в каждом кабинете], то это около 400–500 тыс. прививок в сутки. Умножив на количество рабочих дней, мы получим около 10 млн прививок в месяц, которые мы можем делать только с учетом кабинетов прививок. А еще есть мобильные бригады, центры вакцинации, которые мы можем развернуть. Главный вопрос – вопрос поставок вакцин. К сожалению, на сегодня все сроки, которые были предусмотрены контрактами, нарушены. Как по прямым контрактам, так и по инициативе COVAX”, – сказал министр.

В Украине, по данным Минздрава, по состоянию на 6 мая функционирует 2132 прививочных пункта. 

В феврале 2021 года главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что для вакцинации от коронавируса в Украине могут задействовать 11 тыс. кабинетов, в которых сейчас делают плановые прививки детям, писал “Укринформ”.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac.

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech.

С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 6 мая в Украине сделали почти 784 тыс. прививок против коронавируса, две дозы получило 419 человек.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко 6 мая заявил, что Национальный план вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине недовыполнен в четыре раза.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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