 

Украину не внесли в список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС во время пандемии COVID-19

07.05.2021, 0:26, Новости дня
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В перечень стран, которым члены ЕС могут постепенно отменять ограничения на несущественные поездки, входят Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай (при условии подтверждения взаимности).

“Также следует постепенно снимать ограничения на поездки для особых административных районов Китая: Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для целей данной рекомендации”, – отметили в релизе.

Украины в числе стран, гражданам которых разрешат въезд в Евросоюз, нет.

В Европейском совете напомнили, что список будет пересматриваться каждые две недели.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

1 июля ЕС открыл внешние границы для жителей государств, в которых снижалось число инфицированных. Список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз, был согласован 26 июня.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 17 июля заявил, что Европейский союз откроет границы для украинцев, если количество новых случаев в стране не будет превышать 460–480 за сутки. 6 мая 2021 года этот показатель равнялся 6038.

30 апреля Степанов озвучил прогноз, согласно которому в июне в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19. Ситуацию глава Минздрава связал с майскими праздниками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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