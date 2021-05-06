 

Россия и олигархи – Блинкен рассказал, что мешает Украине

06.05.2021, 23:48, Новости дня
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По итогам встречи с Владимиром Зеленским госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине мешают РФ и олигархи. Как пишет «СТРАНА», американский дипломат также добавил, что и США, и страны G7 поддерживают суверенитет и независимость Украины.


Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украине мешают РФ и олигархи. Как передаёт «СТРАНА», об этом американский дипломат заявил по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Украине мешают внешние силы — Россия, и внутренние силы — олигархи, которые преследуют свои цели», — заявил Блинкен. 

По его словам, страны G7 поддерживают суверенитет и независимость Украины.

«Я только вернулся из Лондона. Страны G7 поддерживают суверенитет и независимость Украины», — заявил госсекретарь.

Кроме того, Блинкен отметил, что наблюдается большая концентрация российских войск на границе с Украиной, хотя и частично они были отведены. Также он рассказал о том, какие встречи он уже провел в Киеве и о планах на сегодняшний день.

«Я сообщался с представителями фракций, митрополит Епифаний провёл экскурсию в храме, встретился с главой МИД — мы общаемся с ним с первых дней моей работы на посту, я глубоко почтил память погибших, что лишился жизни в борьбе за независимость Украины. У меня будет встреча с премьер-министром и очень мощным гражданским сообществом»,  — рассказал Блинкен.



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