 

Polskie Radio – отсутствие единой позиции по России — всё те же грабли для ЕС

06.05.2021, 23:48, Новости дня
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В течение многих лет РФ пыталась ослабить ЕС, но на настоящий момент Москва прямо-таки стремится разорвать отношения с Брюсселем, уверен профессор из Польского института международных дел Себастьян Плученник. В беседе с Polskie Radio он обращает внимание на то, что Москва рассчитывает прийти к соглашению с отдельными странами ЕС, которые на европейском форуме будут лоббировать её интересы и блокировать нежелательные для Кремля проекты.


Reuters

Москва объявила о запрете на въезд в Россию в отношении восьми представителей институтов ЕС и стран-членов, пишет Polskie Radio. В беседе с радиостанцией профессор Себастьян Плученник из Польского института международных дел подчёркивает, что государства, входящие в ЕС, обладают различным опытом и разделают порой совсем иные интересы в отношениях с Россией.

По его мнению, такие страны Центральной и Восточной Европы, как Польша или страны Прибалтики, являются сторонниками более жёсткого политического курса. «Куда более скептически настроены итальянцы, Австрия и Венгрия», — подчёркивает он. Эксперт считает, что эти страны даже в состоянии заблокировать более жёсткие действия ЕС, направленные против Москвы. В свою очередь позицию Германии и Франции ему ещё сложно точно определить, они ещё маневрируют в своих решениях.

Плученник обращает внимание на то, что из-за периода предвыборной кампании немецкие политики избегают занимать четкую позицию, среди прочего по вопросу газопровода «Северный поток— 2». «Всё ещё находящиеся у власти христианские демократы скорее склонны к завершению строительства. Зелёные, у которых есть шанс выиграть выборы, и СвДП занимают более жёсткую позицию по данному вопросу. Однако мне кажется, что и эти партии сделают свой выбор в пользу завершения строительства газопровода, хоть и без его запуска», — поясняет он. 

Профессор считает, что такой сценарий весьма вероятен, ведь Германия на настоящий момент ищет путь к восстановлению хороших отношений с американцами, которые как в период правления президента Трампа, так и при Байдене, выступают против строительства газопровода и большей зависимости Европы от российского газа. «Такая жёсткая позиция в отношении «Северного потока— 2» была бы очень хорошо воспринята в США», — уверен он. 

Польский профессор также подчёркивает, что в течение многих лет РФ пыталась ослабить ЕС, поэтому и следуют недавние российские санкции, направленные против ЕС. Москва прямо-таки стремится разорвать отношения с Брюсселем, уверен эксперт. «С другой стороны, РФ была бы очень рада прийти к соглашению с отдельными членами ЕС», — добавляет он. 

По его мнению аналитика, РФ предложит некоторым странам выгодные сделки, и, как следствие, они заблокируют неудобные для неё ограничения на форуме ЕС. «В плане политики в отношении РФ ЕС сталкивается всё с той же проблемой — отсутствие общей, согласованной позиции её стран-членов», — резюмирует в беседе с Polskie Radio он. 



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