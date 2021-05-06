Times – Стивен Сигал подарил Мадуро самурайский меч

Актёр Стивен Сигал встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, пишет The Times. Сигал подарил политику самурайский меч: как отмечает издание, актёр находился в Венесуэле в качестве специального посланника российского министерства иностранных дел.



Reuters

Сложилось впечатление, что лишь только пожав руки, президент Венесуэлы Николас Мадуро и актёр Стивен Сигал сразу сформировали хорошие отношения, пишет The Times.

Как пишет издание, Сигал встретился с Мадуро во вторник в венесуэльской столице Каракасе. 69-летний актёр подарил политику самурайский меч. Издание отмечает, что Сигал, с 2016 года являющийся гражданином России, прибыл в Венесуэлу в качестве «специального посланника российского министерства иностранных дел».

Мадуро, не признаваемый президентом Венесуэлы США, Великобританией и рядом других стран, явно получил удовольствие от подарка, пишет The Times: он театрально рассёк мечом воздух, в то время как Сигал поспешно предупреждал его не трогать заточенное лезвие.

Как пишет издание, Сигал и раньше проявлял симпатию к «авторитарным лидерам». В 2017 году он обменивался шутками с президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Тем временем появляются слухи о том, что Мадуро попытается улучшить отношения с администрацией Джо Байдена, в надежде на послабление американских санкций, пишет The Times. Мадуро, спустя несколько лет сопротивления, согласился на то, что ООН будет распределять еду венесуэльским детям. Кроме того, он перевёл несколько сотрудников американских нефтяных компаний из тюрем на домашний арест. Впрочем, в Вашингтоне настроены скептично, отмечает издание. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что гуманитарный кризис в Венесуэле вызван исключительно действиями самого Мадуро.