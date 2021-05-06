Welt – США помогут Европе улучшить мосты и дороги для защиты от России

В случае войны с Россией НАТО хочет обладать возможностью в течение месяца перебросить 50 тыс. военных в Прибалтику для её обороны, но инфраструктура для этого развита недостаточно хорошо. Однако теперь к европейскому военному проекту подключатся США, Канада и Норвегия, миллиардные инвестиции которых помогут ЕС улучшить дороги и мосты в Европе — и это важная веха, знаменующая новую фазу трансатлантического партнёрства, отмечает немецкая газета Die Welt.



Reuters

После длившихся месяцами напряжённых обсуждений, в первую очередь, между Германией и Францией, Берлин, наконец, смог утвердить свою позицию, пишет немецкая газета Die Welt.

Речь снова шла об основополагающих вопросах, которые годами волнуют и раскалывают европейцев: насколько независимым должен быть Евросоюз в защите своей безопасности, стабильности и свободы? Насколько сильно ЕС готов полагаться в своей обороне на НАТО и американцев?

Теперь решение принято. «С этого четверга партнёры по НАТО — США, Канада и Норвегия — тоже будут участвовать в ключевом для ЕС проекте военной мобильности», — заявила журналистам издания министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По её словам, американцы с этого момента участвуют в запланированном развитии европейского оборонного союза. Таким образом, в будущем Вашингтон будет напрямую вмешиваться в европейскую политику безопасности — и это веха, которая может иметь далеко идущие последствия для трансатлантического партнёрства, подчёркивает Die Welt.

Согласно решению министров обороны, Вашингтон включается в миллиардный проект по улучшению транспортировки войск и военной техники между европейскими странами в рамках оборонной инициативы ЕС, известной как Pesco («Постоянное структурированное сотрудничество»). Это звучит, как технический момент, однако в действительности это центральный проект европейской политики безопасности, поясняет издание.

Цель заключается в том, чтобы облегчить транспортировку войск и военной техники внутри Европы благодаря миллиардным инвестициям в мосты, шоссейные и железные дороги. Также предполагается уменьшение межгосударственной бюрократии при выдаче разрешений на транзит войск.

«Наша инфраструктура имеет решающее значение для того, насколько манёвренными, подвижными и дееспособными могут быть вооружённые силы в Европе. Это решающий вклад в общую безопасность всех европейцев», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр. Также она отметила: «В особенности для Германии в центре Европы быстрое и безукоризненное размещение войск, военной техники и снаряжения на нашем континенте представляет выдающийся интерес. Это укрепляет нашу роль как логистического узла в рамках обороны страны и альянса, на которую полагаются наши союзники и партнёры».

Как напоминает издание, прошлой осенью Германия как действующий председатель совета ЕС добилась консенсуса в том, что касается возможности будущего участия третьих стран в Pesco. В течение нескольких недель три страны заявили о своей заинтересованности. К концу февраля 2021 они уже подали заявления о приёме.

Высокопоставленные дипломаты ЕС утверждают, что это «примечательно», потому что американцы без обиняков заявили о желании участвовать в крупном военном проекте, в котором Вашингтон не будет играть ведущую роль. Почему американцы на это идут? Для этого есть несколько причин, пишет немецкая газета. Правительство США при Джо Байдене хочет оживить трансатлантическое партнёрство с помощью конкретных проектов и сделать взаимосвязь между ЕС и НАТО ещё более тесной. В конце концов, в альянс входят 24 страны ЕС.

«От интеграции этих трёх важных союзников, Норвегии, Канады и Америки, выиграет сотрудничество ЕС и НАТО в целом, — считает глава международного комитета в Европарламенте Дэвид Макаллистер. Это приведёт к развитию структур политики безопасности и укрепит трансатлантическое сотрудничество. — Речь идёт о том, чтобы укрепить европейский столп в НАТО».

Однако у американцев есть и свои финансовые интересы. Миллиардные европейские рынки оборонных товаров, в соответствии с волей Брюсселя, в будущем должны быть поделены заново. Поэтому Вашингтон хочет войти в важные учреждения ЕС и быть своевременно осведомлённым о выгодных проектах, чтобы иметь возможность «отхватить свой кусок пирога», поясняет Die Welt.

Есть, впрочем, и ещё одна причина, по которой американцы так решительно настроены строить дороги и мосты в Европе под европейским руководством, — «улучшение военного сдерживания и обороны по отношению к агрессору на пороге НАТО, то есть, России». В Пентагоне, разумеется, знают эту простую истину: тот, кто хочет обладать возможностью для убедительного сдерживания, должен быть способен перемещать войска быстрее, чем противник.

НАТО сейчас работает над тем, чтобы в случае войны переместить 50 тыс. военных для обороны Прибалтики в течение месяца. Однако это возможно только если всё хорошо отлажено и наличествует подходящая инфраструктура. Насколько это необходимо, показывает исследование под руководством известных отставных генералов Хайнриха Брауса и Бена Ходжеса. Они пришли к выводу, что в случае военного конфликта с Россией на перемещение войск НАТО из норвежского поста Осло через Швецию и Балтийское море в Эстонию могут возникнуть задержки вплоть до четырёх недель только потому, что у шведов мало шоссейных и железных дорог.

Таким образом, здесь интересы ЕС и НАТО совпадают, заключает издание. Быстрое перемещение войск важно для обеих организаций, чтобы гарантировать безопасность всех партнёров по альянсу.

Франция продолжает относиться к новому военному сотрудничеству между ЕС и Вашингтоном скептически, однако правительство в Париже дало на него своё согласие. Франция традиционно стремится к как можно большей независимости европейцев от американцев. Поэтому ещё два года назад президент Эммануэль Макрон выступил с требованием «стратегической автономии» ЕС.

Правительство в Берлине тогда отреагировало на это заявление прохладно, и ситуация не изменилась до сих пор, сообщается в статье. «Идея стратегической автономии Европы заходит слишком далеко, когда она подпитывает иллюзию, что мы могли бы обеспечить безопасность, стабильность и благосостояние в Европе без НАТО и без США», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр прошлой осенью.

Для Германии Америка была и остаётся важнейшим союзником. При этом Берлин, как и Париж, выступает за автономное развитие и улучшение возможностей Европы — но в согласии и при поддержке США. «Мы хотим, чтобы Европа была для США сильным партнёром на равных, а не нуждающимся в помощи подопечным», — отметила министр обороны Германии.

Американцы собираются усилить свою активность в Европе, но в ответ Вашингтон ожидает, что европейцы будут больше делать для стабильности в регионе, особенно по соседству, на западе Балкан и на Ближнем Востоке. Таким образом, трансатлантическое партнёрство вступает в новую фазу, заключает немецкая газета Die Welt.