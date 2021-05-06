Мнение: 6 мая: очередь за протестом

“Ну вот, сегодня совсем другое дело! Даже вертолет над митингующими подвесили, как заказывали вчера в комментах. И ментов нагнали еще больше, хотя вчера это казалось невозможным. К сегодняшней Болотной отнеслись ЕЩЕ серьезнее – первые “космонавты”, то есть менты в полной боевой экипировке, с круглыми шлемами и защитным стеклом, попались мне еще в метро, в вестибюле станции Новокузнецкая.

В плане народа в сравнении со вчерашним – просто небо и земля. Народ пер на Болотную просто неостановимым потоком. Достаточно сказать, что я слегка опоздал – пришел уже после 7 вечера – и мне пришлось стоять В ОЧЕРЕДИ для того, чтобы пройти на митинг! Серьезно. Отстоял 20 минут – засекал по часам. Очередь образовалась из-за того, что перед входом на Лужковский мост менты поставили три “рамки” – и прогоняли через них всех желающих помитинговать. Заставляли вытаскивать из карманов ключи и телефоны, а также открывать сумки.

Сегодня менты не задавали дурацких вопросов типа “Неужели вы хотите идти на митинг”; они работали в поте лица.

Я ведь и на первой Болотной был, 10 декабря 2011 года (кому интересно, может найти отчет в этом ЖЖ). Так вот, мое чисто субъективное ощущение: народу в этот раз было БОЛЬШЕ, чем тогда. Просто я помню, что тогда, на первой Болотной, можно было довольно свободно перемещаться по всей площади, от кучки к кучке; в этот же раз уже задолго до собственно сцены, метров за 150 во все стороны, пробираться сквозь толпу было почти невозможно – настолько плотно стояли люди. Собственно, поэтому к сцене я и не подходил.

Получается, что сегодня пришло точно более 50 тысяч человек. Потрясающий результат! И, как видим, митинг-“спойлер” от 5 мая нисколько не помешал. И будний день не помешал.

То есть “протест”, что, собственно, и раньше было очевидно, никуда не “слит”. Да “слить протест” и невозможно, на самом-то деле. Если массы людей недовольны своей жизнью, недовольны тем, как идут дела в государстве – никакими полицейскими мерами и запретами людей не убедить, что “на самом-то деле все хорошо”. Тут “поможет” разве что открытый террор – но террор развязывать стремно, так как развязавший террор обычно сам же от него и погибает в конечном итоге.

Факт тот, что мы сегодня имели как минимум той же мощности митинг, что и “в самый расцвет протеста”, в “протестную зиму” прошлого года.

Единственное, что меня слегка смутило: отстоять длинную очередь в смирной толпе таких же, как ты, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ ПРОТЕСТ – это вообще как?” (2013)

ЖЖ напомнил про пост 8-летней давности. Вообще интересно: поскольку я все 18 лет ведения своего журнала (и еще 18 лет до этого) старался не пропускать никакие митинги в Москве – из моего ЖЖ можно было бы составить этакую “летопись протеста”, так сказать, “протесты глазами рядового участника”. А то ведь всё забывается. Я, например, тоже напрочь забыл, что в 2013, ровно через год после памятного разгона (и последующих посадок на 2-4 года) протестующих против “инагурации Путина”, в Москве состоялся крупный митинг, на котором и я был! Поэтому сам перечитал с интересом. Пока читал, вспомнил: действительно – был и большой митинг 6-го, и еще за день до него власти устроили “митинг-спойлер” на том же месте – у них была креативная идея “размыть протест”, мол, люди сходят на спойлерский шуточный митинг и уже не захотят на следующий день тащиться на настоящий. Я побывал тогда на обоих и вот, описал разницу.

Из отчета, собственно, видно – почему Путину, хотя он очень боялся и не хотел, фактически ПРИШЛОСЬ захватывать Крым год спустя. Все было просто – его власть ощутимо шаталась, недовольство крепло, экономика стагнировала, и предъявить публике в счет “достижений” было по большому счету нечего. А там еще осенью того же года состоялись выборы мэра Москвы, на которых едва не победил Навальный…

В итоге проблему падающей популярности решили традиционно – “маленькой победоносной войной”. А в роли груши для битья выступила Украина…