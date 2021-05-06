 

Путин оценил признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса

06.05.2021, 23:38, Новости дня
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Возможная надежность американской вакцины от коронавируса Moderna станет понятна лишь через десять лет, а российские препараты надежны сейчас, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19.

«Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно. Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный», – цитирует ТАСС президента. 

По его словам, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов. Он отметил, что российские препараты основаны на технологиях, «которые применялись десятилетиями».

В свою очередь один из ведущих вирусологов Бельгии Марк ван Ранст отметил, что признание Moderna лучшей вакциной против коронавируса – геополитически мотивированный шаг, российский препарат «Спутник V» ничуть не хуже победившего на конгрессе вакцин конкурента, передает  РИА «Новости». 

Специалист подчеркнул, что Moderna, «Спутник V» и Pfizer демонстрируют беспрецедентную эффективность против COVID-19: данный показатель у указанных препаратов превышает 90%. 

«На данном этапе они находятся на одном уровне эффективности; нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители», – добавил он, отметив, что данный факт не умаляет качества менее эффективных препаратов, таких как AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax.

«Спутник V» был разработан первым, и с самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых… Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном – экономическое решение», – сказал он. 

По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, признание вакцины от коронавируса разработки американской компании Moderna лучшей среди подобных препаратов – экономическо-политическое решение Всемирного конгресса.

«Количество смертей от РНК-содержащих вакцин, к каким относится Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca», – отметил глава центра. 

«Цена вопроса порядка 100 млрд долларов. Признать «Спутник V» – это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», – добавил Гинцбург.

Ранее препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, высокую оценку получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны.



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