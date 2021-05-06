 

Блинкен пообещал изучить запрос Украины на «дополнительное содействие»

06.05.2021, 23:38, Новости дня
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Соединенные Штаты рассмотрят любой запрос Украины на дополнительное содействие, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом).

«Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Главное то, что Пентагон является главным партнером для Украины. Мы изучаем, какое дополнительное содействие, помимо предоставленной нами значительной помощи, включая технику, будет необходимо [оказать] Украине сейчас. Это очень активный [процесс] рассмотрения», – приводит ТАСС ответ Блинкена на вопрос о возможности поставок на Украину американских систем ПВО и противоснайперского оборудования.

Ранее в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. Кроме того, 21 апреля в Госдепартаменте США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии». Днем ранее в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне.

13 апреля глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России», причем «не только для себя, но и для Запада». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. В США пообещали продолжить военные поставки Украине, а также допустили увеличение числа американских военных на Украине.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В МИД подчеркивали, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку».



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