 

Глава Госдепа ушел от ответа на вопрос об отключении РФ от SWIFT

06.05.2021, 23:38, Новости дня
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом) ушел от ответа на вопрос о возможности отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.

«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», – приводит слова Блинкена ТАСС.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства выступил с утверждением, что США якобы будут отвечать на приписываемую РФ агрессию, но не в целях эскалации или конфликта, а потому что «такие действия не могут оставаться без ответа».

Вместе с этим госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что США якобы в целом стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова оценила вероятность отключения РФ от SWIFT и рассказала о подготовке ведомств к такому развитию событий.

Напомним, в апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT». В свою очередь глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной. В Совфеде предупредили, что при отключении РФ от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах.

В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения РФ от SWIFT. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В Кремле подчеркнули, что РФ принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение РФ от SWIFT.



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