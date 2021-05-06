 

Визит Блинкена в Киев, рейтинг богатейших украинцев и “экстраординарная ситуация” на довыборах в Раду. Главное за день

06.05.2021, 23:32, Новости дня
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Блинкен в Киеве

Утром 6 мая началась официальная часть первого визита Энтони Блинкена в Украину в качестве госсекретаря США. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями парламентских фракций, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, предстоятелем ПЦУ Епифанием, представителями общественных организаций и мэром Киева Виталием Кличко. 

Встреча с Зеленским, Епифанием и нардепами. Первый визит Блинкена в Украину в качестве госсекретаря США. Фоторепортаж

По итогам визита глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что скоро может состояться встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом и что Соединенные Штаты поддерживают получение Украиной ПДЧ по членству в НАТО. 

Блинкен в ходе брифинга с Зеленским подчеркнул, что главные вызовы, которые стоят перед Украиной, – российская агрессия и коррупция внутри страны. 

“Эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа”, – подчеркнул Блинкен. 

В Центре противодействия коррупции по итогам встречи с госсекретарем заявили, что он “не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в “Нафтогазі”.

“Я не понимаю, что такое “откат назад”. Я только вперед иду”. Самое интересное из брифинга Зеленского и Блинкена

Двое погибших на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования РФ сегодня прицельно обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, в результате обстрела один украинский военный получил пулевое ранение и погиб, еще один был ранен. 

Поздно вечером стало известно о еще одном обстреле в районе ответственности ОТГ “Восток”, там боец ВСУ тоже получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. 

Топ-100 богатейших украинцев по версии “Forbes Украина”

Журнал “Forbes Украина” обнародовал полный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Состояние первой сотни богатейших граждан страны увеличилось на 42% – до $44,5 млрд. Лидер не изменился – это миллиардер Ринат Ахметов, но его состояние выросло в разы. Из других изменений – пятый президент Петр Порошенко покинул первую пятерку и сейчас занимает седьмое место рейтинга. 

“Экстраординарная ситуация” в округе, где баллотировался Вирастюк

После того, как Центральная избирательная комиссия установила отсутствие оснований для регистрации украинского спортсмена, кандидата в депутаты Верховной Рады от “Слуги народа” Василия Вирастюка нардепом, в ЦИК заявили об “экстраординарной ситуации”. Однозначного юридического выхода из нее нет, подчеркнули в Центризбиркоме. 

Координатор гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская объяснила “ГОРДОН”, что речь идет о новой практике для Украины. По ее словам, объявить повторные выборы в этом округе ЦИК не может.

В “красной” зоне карантина остается лишь одна область

7 мая с 00.00 ослабят карантинные ограничения в Запорожской и Полтавской областях, сообщили в Кабмине. Согласно показателям Минздрава, сегодня “красный” уровень эпидемической опасности зафиксирован еще в трех регионах: в Запорожской, Полтавской и Сумской областях. После перехода первых двух в “желтую” зону в “красной” 7 мая будет лишь Сумская область. 

В Минздраве анонсировали запуск “паспортов вакцинации”

Два министерства, здравоохранения и цифровой трансформации, прорабатывают введение “ковидных” сертификатов в Украине, документ могут запустить до 1 июля, заявил глава Минздрава Максим Степанов. 

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал, что Украина технически готова ко внедрению как паспортов вакцинации, так и иммунных документов.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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