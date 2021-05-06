 

В Греции прошли акции протеста против изменений в трудовое законодательство

06.05.2021, 23:32, Новости дня
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24-часовую забастовку объявил профсоюз государственных служащих Греции. Его представители заявили, что закон направлен на увеличение восьмичасового рабочего дня до 10 часов, отмену пятидневной рабочей недели и коллективных договоров.

Греческие транспортники присоединились к суточной забастовке госслужащих в знак протеста против внесения изменений в законодательство. Из-за остановки метро, поездов, автобусов и паромов греки воспользовались для поездок на работу личным транспортом, что привело к огромным пробкам в Афинах. В некоторых районах столицы Греции движение было парализовано, отметили журналисты.

У здания парламента Греции собралось 6500 человек, они пришли с красными флагами и транспарантами с надписью “Мы не станем рабами XXI века”.

Правительство Греции отклонило претензии профсоюзов и обвинило оппозицию в искажении законодательной инициативы. Представитель правительства Аристотелия Пелони заявила, что законопроект направлен на решение проблем трудящихся, поскольку изменения на рынке труда происходят быстро благодаря цифровым платформам и удаленной работе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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