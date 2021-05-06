Мнение: Наступление за правду – Путин продолжает разрушать свободу слова!



Ой, что сейчас будет! В Госдуму внесён законопроект о запрете публичного приравнивания ролей СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны – на "Эхо Москвы" второй день полыхает. Надеюсь, будут сажать.

Знаете, товарищи, что мне обидно больше всего? Даже не то, что Гозмана, Венедиктова и прочих Шендеровичей пока не посадят, а максимум – оштрафуют. Мне обидно за мою жизнь, давайте побудем эгоистами?

Первое. Дано, так сказать.

Я ребенок рожденный в СССР. Я читал все эти книги, между прочим, брал в школьной библиотеке, которые тетеньки заботливо подклеивали липкой лентой – в тот момент "скотча" в нашей жизни еще не было.

Мне обидно, как нам тогда врали. И ладно бы, допустим, врали про Ленина.

Да, я зачитывался всеми этими историями, про то, как молодой дедушка Ленин воровал сахар и потом его мучала совесть. Как он писал из тюрьмы письма молоком. Историй там масса, как он работал всю ночь, а с утра уходил снова работать с Дзержинским.

Тут ведь, как выяснилось, особенно, когда тебе под 40 – все врут. Це Доктор Хаус.

Вопрос лишь в том, что когда пришли эти 90-е – оказалось, что якобы развенчивая мифы про СССР – наши либеральные друзья врали даже сильно больше. Упоенно врали, получали гранты, писали книги, серии книг, как предатель "Суворов" Резун. Последним я просто зачитывался до мурашек.

И вот, я 100500 раз говорил – 2008-2009 – я добрался до книг Николая Старикова, кто, правда, тоже сегодня, это мое личное мнение – не молодец. Поэтому, я, кстати, не тороплюсь в политику – там не бывает хороших. Опять же, правда, кроме Путина, Лаврова, Шойгу или еще пары-тройки наших лидеров. Замечу от себя, при всем уважении к Марии Захаровой, я ей пока не могу доверять 146%. Ну не верю я тем, кто фотается с Венедиктовым и ходит на радио "Эхо Москвы".

Ну, так вот – мне обидно, что из-за "этих" – я врал сам. Врал себе, бывало окружающим. И самое забавное – моя гордость, моя передача на радио про Победу, получилась шикарной – вовсе не потому, что я тогда думал как сейчас.

О, нет. Я как раз хотел сделать гадость. Как Жуков воровал эшелонами – это был пилот. И не ушел он только потому что на тот момент редактор сказала верно: а нахрена? Это же праздник, Победа. Хотя, я больше думаю, что не сделали мы это только потому, что проблем не надо было с властями.

А потом я стал передачу делать… Я же говорю – это моя гордость.

И начитался лютых деталей про Ленинград. Про оборону Сталинграда. Про Прохоровку. Про работников тыла. Про взятие Берлина. Это я специально штампами пишу, ибо – мы же тут не на всю ночь. А делал я сценарии как раз ночами, работал на радио ночью и тут же писал. Интересное ощущение, когда тебе холодно – от текста. Не люблю Солженицина, но его "Один день Ивана Денисовича" – вызывал в мелком моем организме такие же эмоции, читать приходилось в одеяле.

И – ой. Кормушка этих паразитов закрывается. Потому что это уже давно не история – эта одна сплошная ненависть и одно сплошное вранье.

Как мне рассказывал мне очень близкий человек откровенный бред, что НАТО не бомбило Белград – ведь там не осталось следов, а он там был в отпуске, так и вся дрянь про нашу Победу – наконец-то, я надеюсь, больше не будет опровергаться. А будет сразу долбиться – рублем или путевкой. Не надо в Сибирь, я тут живу, давайте сразу на Дальний Восток.

С ними бесполезно дискутировать – они в это верят. Это их лживая реальность. Это уже давно не только из заработок, это их стиль жизни.

А теперь – с чего я начал.

Эти сволочи – просрали все. Они говорили про демократию – закончили тоталитаризмом. Сегодня я сразу не назову тех, кто исповедует либерализм и не затыкает другим рты. Или не унижает. Или не считает себя высшей расой.

И если мы дадим этим сволочам дальше гадить, все то, что Путин отстоял за все эти годы – снова гордость за Парад, снова гордость за нашу армию, снова гордость за ветеранов – все окажется сделанным зря.

Потому что, когда они пишут про малые пенсии ветеранов или то, что им якобы не помогают – они просто отрабатывают бабло. Я извинюсь, если выяснится, что Шендерович или Венедиктов за столько лет – помогали участникам Великой Войны, открыли где-нибудь Стеллу, приняли участие (пускай рублем) в раскопках и перезахоронении наших героев.

Но нет, эти – не способны. И сейчас им вырывают очередное жало – вот с этим у них, в отличие от потенции, проблем сильно меньше.

Пожалуй, это лучший подарок нам к 9 мая.

Мы должны знать свою историю. Мы должны гордиться нашими защитниками – от тех, кто делает это сейчас до тех – в обязательном порядке – кто сделал возможным сегодня тот банальный факт, что я все это пишу вам.

А сволота должна ответить. Поставьте плюс, если согласны.

Счастья вам.

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