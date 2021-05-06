Мнение: О чисто человеческом у «бесчеловечного» президента

Такое милое и трогательное, почти семейное фото пришло из Америки. Президентская чета Байденов зашла посетить 96-летнего Джимми Картера, самого старого из бывших руководителей страны, с пожеланиями здоровья и долголетия. Так, по-простому…

На контрасте сразу вспомнилось…

Вот так действующий президент России Владимир #Путин приходил в гости в начале 2000-х к своему предшественнику и «наставнику». Это День рождения первого главы новой Российской Федерации, кстати.

Кажется, самым главным в этом снимке было сделать его так, чтобы низкорослый хозяин Кремля смотрелся, как минимум, не ниже 188-сантиметрового Бориса Ельцина. Ну и антураж, и политическую культуру сравните с заглавным фото…

А вот четыре года назад, 85-летие Наины Ельциной, бывшей первой леди России.

Тут уже чётко видно, кто в Кремле хозяин, у кого власть, кому – почёт и уважение.

А в нынешнем году на 90-летие Михаила Горбачева Владимир Путин всего лишь подписал составленную клерком формально-поздравительную телеграмму…

Люди меняются, да. И величие власти их портит…

Интересно, сможет ли когда-нибудь российский президент, не чинясь, опуститься на колено в знак уважения к кому-то из своих предшественников?

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