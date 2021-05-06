Бомбить Бобруйск

Лукашенко называет американцев и европейцев мерзавцами и вводит контрсанкции — как умеет.

Бомбить Воронеж белорусский режим не в состоянии: просто в Беларуси нет Воронежа. Но можно, например, пальнуть по Бобруйску.

4 мая премьер-министр Беларуси Роман Головченко отчитывался Александру Лукашенко об экономических достижениях. Сказал, что итоги первого квартала внушают «осторожный оптимизм». Пообещал в отношении вражеского Запада действовать по обстоятельствам. Лукашенко осторожного оптимизма в ответ не проявил, зато выразил готовность ответить Чемберлену: «Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу».

«Американский выпендреж» — это возобновление Соединенными Штатами санкций против девяти белорусских государственных компаний.

Впервые санкции были введены после президентских выборов 2006 года. Тогда был арестован и отправлен в колонию кандидат в президенты Александр Козулин, а сотни участников мирных протестных акций — избиты и подвергнуты административным арестам. В санкционном списке оказались «Белнефтехим», Belneftekhim USA, «Нафтан», «Белшина», «Гродно Азот», Белорусский нефтяной торговый дом, «Лакокраска», «Гродно Химволокно», «Полоцк Стекловолокно». Одновременно были введены персональные санкции против 40 государственных чиновников, включая Александра Лукашенко. Визовые санкции США отменили в 2008 году — сразу после того, как Александра Козулина освободили из тюрьмы. А те, что против госпредприятий, действовали до 2015 года. В 2015 году в Беларуси было тихо. Освободили последнего в то время политзаключенного Николая Статкевича, и Минфин США приостановил действие санкций. Теперь они возобновлены. А дело Николая Статкевича и Сергея Тихановского передано в Верховный суд, и им грозит до 15 лет лишения свободы.

Белорусский оппозиционер Александр Козулин. Фото: Вадим Рымаков / ИТАР-ТАСС

Что касается Евросоюза, то он ввел уже три пакета санкций против белорусских властей. Первый пакет был принят 2 октября. В список вошли 40 человек — силовики из разных ведомств, участвовавшие в избиениях и пытках белорусов в августе. Самого Лукашенко в том списке, кстати, не было. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда объяснил: ЕС требует переговоров с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освобождения политзаключенных, а применение санкций даст возможность Лукашенко отказаться от переговоров и не выполнить требования Запада.

Можно, конечно, в очередной раз умилиться или возмутиться по поводу наивности европейских чиновников, но факт: ему дали шанс. Он мог ехать в любую европейскую столицу на переговоры. Но количество политзаключенных увеличивалось, репрессии усиливались, и 6 ноября Евросоюз принял второй пакет санкций — «с учетом тяжести ситуации в Беларуси, ввиду продолжающихся репрессий по отношению к гражданскому обществу и оппозиционным активистам». Второй пакет увеличил октябрьский список на 14 фамилий — теперь уже туда включили и самого Лукашенко, и его старшего сына Виктора, и пресс-секретаря, и главу администрации. А еще — руководство следственного комитета, нового председателя КГБ Ивана Тертеля и командира группы «Альфа» Сергея Зубкова. Кстати, включение чиновников в санкционный список означает не только запрет на въезд, но и блокировку их счетов на территории ЕС, запрет на участие в бизнесе и покупку недвижимости.

Третий пакет был принят 17 декабря. Помимо еще 29 фамилий (теперь туда вошли региональные руководители, судьи, пропагандисты и приближенные к Лукашенко бизнесмены) под санкциями оказалось несколько государственных предприятий: Минский завод колесных тягачей, ОАО «140-й ремонтный завод» (известный как «борисовский танкоремонтный»), ОАО «Агат», ЗАО «Белтехэкспорт» — все эти компании связаны с производством и продажей вооружений. Кроме того, в санкционный список вошли хозуправление управления делами президента, крупная строительная компания Dana Holdings, возглавляемая сербскими друзьями Лукашенко братьями Каричами, и IT-компания «Синезис». Последняя, как объяснялось в официальном журнале Европейского союза, оказалась в списке потому, что предоставляет властям платформу для наблюдения, которая помогает распознавать лица. Поскольку пользователями являются КГБ и МВД, то, соответственно, компания поддерживает режим Лукашенко, извлекает из него выгоду и способствует репрессиям.

Представители Федерации профсоюзов Беларуси на акции протеста против мер, принятых американскими властями в отношении ряда белорусских предприятий. Фото: Anadolu Agency / Getty Images

10 мая должен был вступить в силу четвертый пакет санкций, но его принятие отложили до июня: в Европейском союзе до сих пор идут дискуссии о том, насколько масштабным он должен быть. Судя по тому, что судебные приговоры сейчас выносятся почти ежедневно и становятся все жестче, пакет будет увесистым. В начале недели в Гомеле вынесли приговоры доверенным лицам Светланы Тихановской. Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин приговорены к шести годам лишения свободы, Юрий Власов — к шести с половиной. Их обвинили в «приготовлении к массовым беспорядкам». К слову, никаких беспорядков доверенные лица Тихановской и в глаза не видели: их всех арестовали еще до выборов, 6 августа. Так что, судя по репрессивной тенденции, будут и пятый, и шестой пакеты санкций.

Чем отвечает на это Лукашенко? Запретом на территории Беларуси «Нивеи» и «Шкоды»,

то есть недорогой качественной косметики, которой пользуются сотни тысяч белорусок, и автомобилей, которые собирают в России. В общем, палит по Бобруйску.

Дело в том, что «Нивея» и «Шкода» — спонсоры чемпионата мира по хоккею. Того самого чемпионата, который должен был пройти в Минске, но был перенесен из-за того, что обе компании заявили: в случае, если чемпионат останется в Минске, где издеваются над мирными гражданами, они откажутся от спонсорства. Такие аргументы всегда срабатывают лучше любых призывов, осуждений и резолюций. Возможно, если бы ЕС вводил не персональные, а секторальные экономические санкции, Лукашенко бы все-таки начал — нет, не переговоры, конечно, он этого не умеет, — но торг. А может, и не начал бы. Ни один прогноз прошлого лета не сбылся. Все, что происходит в Беларуси, уже подчинено какой-то параллельной логике, понять которую ни один сапиенс не в состоянии.

Лукашенко во время встречи с премьер-министром попросил предоставить ему информацию о европейских проектах и компаниях, которые работают в стране. А еще — заняться вплотную западными гуманитарными программами в Беларуси: «Эти некоммерческие организации, «иностранные агенты», разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее. Я поручал главе Администрации, вы Сергеенко (Игорь Сергеенко — глава Администрации президента Беларуси. — И. Х.) передайте, что я на контроле это держу. Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации. А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать. Выгодно, невыгодно — они уже, я вижу, об этом не думают. Ну не думают — хорошо, будут в Россию ездить через… Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании — в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Беларусью в центре Европы».

Глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко. Фото: ont.by

Затем Лукашенко вспомнил пандемию и добавил: «Последние мерзавцы, эти европейцы и американцы! Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию». А премьер-министр промолчал, покивал и не напомнил, что еще в июне прошлого года в рамках проекта «Солидарность во имя здоровья», который финансирует ЕС, в Беларусь пришел гуманитарный груз с тремя с половиной миллионами единиц индивидуальных средств защиты — халаты, маски, респираторы, очки. А совсем недавно, в апреле, страновой офис ВОЗ прислал в Беларусь аппараты для оксигенотерапии и кислородные маски с резервуарами на сумму 850 тысяч долларов. Антигенные тесты, тепловизоры и даже средства для дезинфекции в разных количествах передавались несколько раз. Кроме ЕС помощь в борьбе с коронавирусом финансировало Агентство США по международному развитию (USAID).

Так что называть мерзавцами тех, кто действительно помогал Беларуси бороться с пандемией, которую сам Лукашенко категорически отрицал в прошлом году, по меньшей мере странно. Впрочем, логика понятна: Лукашенко предпочитает брать деньгами. А их почему-то уже никто не дает просто так — разве что Россия. Впрочем, и та уже едва ли — «просто так».

Ирина Халип, Собкор по Беларуси

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