 

СТРАНА – Румыния пожертвует Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

06.05.2021, 22:54, Новости дня
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На заседании правительства Румынии одобрили проект постановления, согласно которому Бухарест подарит Киеву 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Как передаёт «СТРАНА», премьер-министр Румынии Флорин Кыцу отметил, что кроме Украины препарат также предоставят Молдавии.


Reuters

В Румынии утвердили проект решения о бесплатном предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил премьер-министр Румынии Флорин Кыцу. Отмечается, что кроме Украины препарат также предоставят Молдавии.

«На заседании правительства мы одобрили проект постановления, которым мы безвозмездно передаём ещё 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдавии, и мы также подготовили детали для пожертвования 100 000 доз вакцины Украине», — заявил премьер-министр.

Как напоминает издание, 23 апреля на Украину в рамках программы COVAX прибыло 367 200 доз вакцины AstraZeneca южнокорейского производства. Часть доз используют для второй прививки тем, кто получил первую дозу в феврале.



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