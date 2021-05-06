Le Monde – «договариваться должны дипломаты» — французские рыбаки заканчивают протест в Ла-Манше

После встречи с властями британского острова Джерси французские рыбаки решили завершить протест против ограничений на ловлю рыбы в британских водах и начали возвращаться домой, пишет Le Monde. Как отмечает издание, ранее обстановка начала накаляться, когда Франция в ответ на отправку британских военных кораблей в конфликтную зону также направила два патрульных катера для обеспечения безопасности и сохранности человеческих жизней.



Reuters

У острова Джерси в проливе Ла-Манш постепенно немного снизился градус напряжённости: около 50 кораблей французских рыбаков, которые с утра устроили протест против введённых Лондоном ограничений, после обеда начали возвращаться на берег, пишет Le Monde. Ранее Франция послала два патрульных корабля им на помощь после того, как два британских военных корабля отправились в конфликтную зону.

Как рассказал газете рыбак из французского Гранвиля Людовик Лазаро, власти Джерси «стоят на своём». «Теперь договариваться должны министры. Мы больше ничем особо не можем помочь», — заявил он по итогам встречи между рыбаками и министром Джерси. Его мнение разделяет председатель регионального комитета рыболовства Нормандии Дмитрий Рогофф: «Демонстрация силы завершена. Ей на смену должна прийти политика». Он добавил, что рыбаки не должны устраивать блокаду Джерси для достижения своих целей: теперь в случае отсутствия результата французские власти должны отключить электричество на острове.

Издание напоминает, что во вторник министр по делам моря Анник Жирарден сказала о готовности Франции прибегнуть к «ответным мерам», если Лондон продолжит ограничивать доступ французских моряков к водам Джерси. Выступая перед Национальным собранием, она намекнула, что возможным последствием станет прекращение подачи электричества на остров по проложенному из Франции под водой кабелю.

В этой напряжённой обстановке около 50-70 французских рыболовецких судов утром в четверг собрались перед Сент-Хельером, столицей острова Джерси. Подтверждая заверения рыбаков, министр иностранных дел Джерси Ян Горст в интервью BBC отметил, что «пока эта демонстрация имеет мирный характер». В ответ на такие действия французов Лондон отправил в конфликтную зону два военных корабля Tamar и Severn для «наблюдения за ситуацией».

Такие британские «манёвры», по словам госсекретаря Франции по европейским делам Клемана Бона, «не смогут произвести впечатление» на французов. Он рассказал, что провёл переговоры с британским министром по отношениям с ЕС, и обе стороны заинтересованы не в нагнетании обстановки, а в «быстрой и полной реализации положений договора (по брекситу. — ИноТВ)».

Между тем Франция также отправила два патрульных корабля к Джерси. Официальный представитель морской префектуры Ла-Манша и Северного моря подчеркнул, что их задачей станет обеспечение «безопасной навигации и сохранение человеческих жизней в море». По его словам, корабли останутся во французских водах и будут готовы вмешаться при ухудшении обстановки — «например, если человек упадёт в море».

Французский министр по делам моря Анник Жираржен также заявила, что обратилась в Еврокомиссию, которая единственная уполномочена вести переговоры с Соединённым Королевством. Министр потребовала, чтобы руководящий орган ЕС добился «разъяснений» от Лондона в связи со сложившейся ситуацией. Как напомнил в понедельник представитель Еврокомиссии в интервью агентству AFP, участники договора по брекситу должны заранее оповещать о любом новом условии, чтобы другая сторона могла его «прокомментировать и приспособиться» к изменениям. К тому же, подчеркнул чиновник, «такие условия не могут дискриминировать европейских рыбаков».

Рыболовецкий промысел в Ла-Манше был горячим вопросом на всём протяжении переговоров по условиям выхода Великобритании из Евросоюза. Несмотря на достигнутое соглашение между Лондоном и Брюсселем, доступ европейских рыбаков в британские воды продолжает вызывать разногласия, пишет Le Monde.