 

Euronews – Будапешт расширяет воздушный Шёлковый путь между Китаем и Венгрией

06.05.2021, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С созданием китайско-венгерского воздушного Шёлкового пути, международный будапештский аэропорт имени Ференца Листа превращается в огромный грузовой хаб. Как передаёт Euronews, большая часть доставленных в Венгрию товаров из Китая, направляется в соседние европейские государства. Ожидается, что данный маршрут ежегодно будет увеличивать грузопоток на 20-30 тысяч тонн.

Международный будапештский аэропорт имени Ференца Листа превращается в огромный грузовой хаб. С созданием китайско-венгерского воздушного Шёлкового пути, объём прошедших через этот аэропорт грузов ежегодно увеличивается на десятки тонн. Раньше между Будапештом и Чжэнчжоу курсировали три прямых грузовых рейса в неделю, теперь их стало пять.

ЙОЖЕФ КОШУТ, руководитель службы грузовых перевозок, аэропорт Будапешта: У самолётов, выполняющих данные рейсы, достаточно большая грузоподъёмность, они могут перемещать 50-100-150 тонн грузов в одном направлении. Так что в будущем мы сможем увеличить число рейсов в среднем в полтора раза.

В минувшем году аэропорт Будапешта обработал в общем порядка 140 тысяч тонн грузов.

Ожидается, что воздушный Шёлковый путь ежегодно будет увеличивать грузопоток на 20-30 тысяч тонн. Большая часть доставленных в Венгрию товаров из Китая, направляется в соседние европейские государства.

ЙОЖЕФ КОШУТ: В апреле, из поступивших нам китайских товаров, в самой Венгрии осталось лишь 20%. Около 80% были направлены в другие страны. Можно сказать, что мы уже вышли на региональный уровень.

В настоящее время Венгрия тесно сотрудничает с КНР. Флагманский инфраструктурный проект Китая в Центральной и Восточной Европе — железнодорожная линия Будапешт — Белград. Для её строительства Пекин предоставил Будапешту кредит почти на два миллиарда долларов.

Дата выхода в эфир 05 мая 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / Анонсирована встреча СБ ООН по Украине с участием ЛНР и ДНР

09.04 / Школьник из Москвы получил условный срок за хранение бомбы

19.09 / Кража на £2,5 млн. Похищенные в Лондоне редкие книги нашли в подвале сельского дома в Румынии

09.04 / По крови принца Филипа установили подлинность останков Романовых

12.10 / Климкин о событиях в Беларуси: Для нас самое время начать более активную игру

30.07 / Беларусь усилила контроль на границах с Россией и Украиной после задержания бойцов ЧВК “Вагнер”

01.03 / Матчи с построенного к ЧМ-2018 стадиона «Самара Арена» перенесли из-за лопнувшего шва

03.03 / В Украине за сутки с COVID-19 госпитализировали почти 3,5 тыс. человек

05.11 / Байден приготовился принять власть у Трампа

04.07 / Москва заявила о причастности американских разведчиков к наркоторговле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика