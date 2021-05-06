Fox News – американский студент столкнулся с травлей, после того как назвал полицейских героями

Преподавательница Сайпресского коллежда во время Zoom-урока грубо перебивала студента, осмелившегося высказаться в защиту полиции. Запись их диалога распространилась в интернете. Студент рассказал Fox Business, что после этого стал мишенью для оскорблений в колледже.

Брейден, добро пожаловать в нашу программу. Очень рад вас видеть. Должен сказать, в этом диалоге с профессором вы проявили настоящую невозмутимость, спокойствие и собранность и ясно излагали свою позицию. А как отреагировали на ваши слова в колледже?

БРЕЙДЕН ЭЛЛИС, студент Сайпресского коллежда, штат Калифорния: Доброе утро, Стюарт, и спасибо, что пригласили. Участие в вашей программе многое значит. До сих пор реакция была… Я посчитал важным снова прийти на этот урок, поговорить со студентами и послушать, что скажут они, и когда я вернулся в класс в понедельник, в мой адрес было много ненависти и много нехорошего. И я ушёл с того урока пораньше и вряд ли скоро вернусь.

Всё настолько плохо? А что с оценками, которые вам может поставить этот профессор? Есть какая-то неопределённость?

БРЕЙДЕН ЭЛЛИС: Да, я пройду этот курс, и я хочу поблагодарить Сайпресский колледж за работу со мной и за великодушие. Но когда я вернулся на тот урок в понедельник, там были ругательства и ненависть, и я ушёл с урока раньше. У меня было впечатление, что это была тактика травли.

А что с профессором?

БРЕЙДЕН ЭЛЛИС: В данный момент она в отпуске, и остаток семестра вместо неё будет новый профессор. Если посмотреть это видео, она, скажем так, не даёт мне договорить, перебивает меня. Я хочу, чтобы люди знали: то, что у кого-то голос громче, чем у вас, ещё не делает их аргументы более убедительными.

Вы правы. Она в отпуске из-за того, что она наговорила во время этого диалога? Или этот отпуск был давно запланирован?



БРЕЙДЕН ЭЛЛИС: По-моему, она взяла отпуск, но она планировала уйти следующей осенью, так что это в любом случае ничего не меняет.

Я хочу, чтобы наши зрители получили представление о том, каково сейчас в колледжах. С вами очень плохо обошлись, когда вы вернулись в тот класс. Вас обзывали нецензурными словами и так далее. В колледжах это теперь в порядке вещей?

БРЕЙДЕН ЭЛЛИС: Определённо, да. Знаете, многие преподаватели и либеральная идеологическая обработка в нашей университетской среде… Они не учат, как мыслить свободно. Вместо этого они говорят вам, что именно думать, какие идеи вам положено разделять. И если вы их не разделяете, вас накажут.

Это печально, потому что нам нужно, чтобы в нашу университетскую среду вернулось свободомыслие. И если мы ничего с этим не сделаем в ближайшие пять-десять лет или даже в ближайший год, будет плохо. Потому что они учат ненавидеть, учат, что наша страна плоха. А у нас очень хорошая страна. Наши полицейские — герои, большинство из них герои. И нам надо поддерживать нашу полицию.

Чем вы хотите заниматься в жизни после окончания колледжа?

БРЕЙДЕН ЭЛЛИС: Ну, когда я был в другой передаче, кто-то сказал: «Избираться в президенты». Посмотрим насчёт этого. Но сейчас моя основная специальность — управление бизнесом, так что я очень рад возможности быть с вами на Fox Business. Я много смотрю вашу программу. Итак, я настроен на управление бизнесом. И ещё, наверное, на политику. Посмотрим. Это просто удивительно — быть вашим гостем.



Брейден, очень приятно, что вы с нами. Вы так ясно всё излагаете, и мне нравится, как вы спокойно держитесь. С профессором это очень хорошо сработало. Поздравляю вас, молодой человек! Если захотите прийти к нам в нашу студию в Нью-Йорке, мы всегда будем вам рады. Заходите в гости!

БРЕЙДЕН ЭЛЛИС: Большое спасибо.

Брейден Эллис, до скорой встречи. Спасибо.

Дата выхода в эфир 05 мая 2021 года.