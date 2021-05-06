 

Мнение: Заклевали: Пастернак и Хабермас

06.05.2021, 22:46, Разное
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Юрген Хабермас

Николай Подсокорский в своем блоге описывает историю, как одного из величайших философов современности Юргена Хабермаса давление “общественного мнения” заставило отказаться от премии:

“Выдающийся немецкий философ и социолог Юрген Хабермас, которому через месяц с небольшим исполнится 92 года, после критики немецких СМИ был вынужден отказаться от крупной литературной премии Объединенных Арабских Эмиратов «Sheikh Zayed Book Award» в размере 225 тысяч долларов (около 16,8 млн рублей). Это самая большая премия в мире под покровительством Мухаммада бен Заида бен Султана Аль Нахайяна – наследного принца и фактического правителя Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ, – которая выдается за книгу.

Объявляя о премии, кронпринц в своем твиттере поздравил Хабермаса с присуждаемой наградой и говорил об «общем языке» и общих целях – любви, терпимости и диалоге между народами и странами. Издание Der Spiegel отмечает, что это не только «фальшивая поза» одного из самых богатых и могущественных правителей мира, которая бросается в глаза. Тому, что Хабермас считает святым и чему он посвятил свою жизнь, в Эмиратах нет места. Там нет свободной и критически настроенной общественности, нет конкуренции политических идей, нет партий и свободных выборов, нет равноправия, которое обеспечивается через правовое государство. Американский фонд Freedom House, который ежегодно измеряет состояние демократизации во всем мире, оценивает уровень свободы в Эмиратах 17 пунктами из 100 возможных. Для сравнения, режим в Иране получил 16 пунктов, а путинская Россия – 20 пунктов.
Сначала Хабермас принял награду. На международной книжной ярмарке в Абу Даби 23 мая была запланирована торжественная церемония, где ученый должен был получить премию в категории «Выдающийся деятель культуры года». Однако после критики в СМИ и соцсетях пошел на попятный. В своем письме ученый заявил, что признает свою ошибку: «Я недостаточно хорошо понял связь комитета, выдающего премию, с существующей политической системой страны».


Борис Пастернак

Вот так! Заставили 92-летнего деда отказаться от денег. Зачем? Как-то все это до боли напоминает “травлю Пастернака” в СССР с требованием отказаться от Нобелевской премии. Совпадает все до деталей – тоже принуждение при помощи СМИ, те же основания, которые приводили – мол, на Западе “неправильный строй”, там линчуют негров, нет пионерлагерей для пионеров и вообще эксплуатируют трудящихся. В общем, “связь комитета, выдающего премию, с политической системой Запада”.

Сравним со словами, которые произнес Пастернак в своем письме Хрущеву с отказом от премии: “Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе. Осознав это, я поставил в известность Шведскую Академию о своем добровольном отказе от Нобелевской премии”. Хабермас мог бы это тоже вставить в свой отказ.

Источник: Размышления вольного социолога



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