Активисты ЕР привели в порядок воинские захоронения в регионах

Активисты и добровольцы «Единой России» в преддверии Дня Победы привели в порядок воинские захоронения и мемориалы в регионах России, сообщила пресс-служба партии.

В Ростовской области «Единая Россия», «Молодая гвардия» и «Волонтеры Победы» привели в порядок мемориалы на Пролетарском кладбище. Один из них – братская могила сотен бойцов Красной Армии, участвовавших в боях за Ростов-на-Дону в 1943 году. Рядом расположены памятники на могилах двух выдающихся участников Великой Отечественной войны. Это Герой Советского Союза, генерал танковых войск Василий Мишулин, который в первые дни войны проявил отвагу в сражениях с гитлеровскими захватчиками, а позже участвовал в Сталинградской битве, и Павел Афиногенович Степаненко – он отмечен многими наградами, в том числе четырьмя орденами Красного Знамени. Акцию по приведению в порядок воинских захоронений поддержал депутат гордумы Ростова-на-Дону Михаил Дирацуян, сообщается на сайте ЕР.

«В моей семье, как практически в каждой, есть те, кто был и на фронте, и трудился в тылу. Надо беречь нашу общую память. В том числе, личным участием, в прямом смысле своими руками поддерживать порядок на таких знаковых местах», – подчеркнул депутат.

В Башкирии «Единая Россия» в рамках проекта «Никто не забыт» привела в порядок могилу ветерана Мунавера Нуреевича Исламова на Южном кладбище Уфы. Его сына уже нет в живых, а дочь не может самостоятельно ухаживать за захоронением.

Мусор с территории собрал депутат Госдумы Зариф Байгускаров, а волонтеры «Единой России» Раиль Адиятуллин и Евгений Мельников спилили нижние ветви ели, которые мешали пройти к памятнику. После активисты покрасили и отремонтировали ограду, принесли на могилу живые цветы.

В Нижнем Новгороде в рамках акции «Наша память» активисты местного отделения «Единой России» Приокского района регионального отделения «Молодой Гвардии» привели в порядок Аллею ветеранов на кладбище у деревни Федяково в Кстовском районе. К ним присоединились учащиеся школы № 140 и волонтеры Нижегородской епархии. Добровольцы привели в порядок десятки воинских захоронений, убрали сухую траву, ветки, очистили памятники, ограждения и дорожки.

«Мы не должны забывать наших героев, которые отстояли нашу страну, отдали свои жизни ради будущих поколений – нас с вами. Этой акцией мы выражаем им свою благодарность и обещаем всегда помнить о том, какой ценой была завоевана Победа», – сказала руководитель аппарата реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Анастасия Горбачева.

Активисты проводят субботники по благоустройству воинских мемориалов во всех районах Пермского края. К примеру, единороссы привели в порядок парк Победы и мемориал «Звездочка». Субботники пройдут у Мемориала павшим работникам химического завода в годы войны, а также у стелы «Подвиг народа бессмертен» у ДК им. Чехова.

В Еврейской автономной области волонтеры Биробиджана организовали субботник на старом городском кладбище – здесь захоронены ветераны Великой Отечественной войны. Участники акции покрасили оградки, вывезли около 50 мешков мусора.

В селе Белоярка Мошковского района Новосибирской области местные жители вместе с активистами «Единой России» благоустроили территорию памятника погибшим землякам «Скорбящая мать». Местные художники Юрий и Валерий Сапроновы помогли покрасить и отремонтировать монумент. Кроме того, активисты партии побелили деревья вокруг и покрасили забор.

В Самаре субботник прошел на городском кладбище. Здесь покоятся Матвей Шенкман, возглавлявший авиационный завод № 18, и погибший вместе с ним в 1942 году экипаж транспортного самолета «Ли-2». Вице-спикер городской Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Рязанов вместе с волонтерами, главой Самарской района Романом Радюковым и депутатами Светланой Макушевой и Анатолием Рагимовым собрали сухую траву и мусор, обновили памятник. Благоустроить территорию возле захоронения им помогли самарские «молодогвардейцы». В целом на субботники в регионе вышли почти восемь тысяч единороссов, в порядок приведены более 200 площадок.

В деревне Саленки Смоленского района по инициативе «Единой России» восстановили памятник партизану Володе Куриленко. Местные жители вместе с представителями партии привезли щебень для отсыпки территории вокруг памятника, восстановили забор, скосили траву, покрасили памятник и ограду. Партизан-подрывник Володя Куриленко пустил под откос 4 вражеских эшелона, взорвал железнодорожный мост, уничтожил около 1000 солдат и офицеров противника. В 1942 года, при возвращении с боевого задания, в деревне Саленки группа подрывников была окружена. Володя Куриленко был смертельно ранен и по дороге в отряд 14 мая скончался. Ему было 17 лет.

В Омской области единороссы провели субботник на территории памятного знака Герою Советского Союза Степану Иванову и возложили цветы. В Иванове представители партии высадили 24 сосны на аэродроме «Северный» в память о героях войны вместе с юнармейцами, школьниками и кадетами в рамках акции «Сад памяти». Перед началом акции на аэродроме организовали субботник вместе с местными жителями и летчиками. От мусора очистили стадион неподалеку и прилегающий участок леса.

В микрорайоне Северный города Читы волонтеры «Единой России» и «Молодая гвардия» в честь Дня Победы высадили кусты сирени и рябины. «Акция одновременно патриотическая и экологическая, ведь город Чита нуждается в обновлении и существенном увеличении числа деревьев и кустарников. Мы рады, что микрорайон Северный показывает пример для всех других районов Читы», – отметил депутат гордумы Виталий Козак.

В Кемерове «Единая Россия» по просьбе ветерана Прасковьи Крупской установит памятник в честь медиков Великой Отечественной войны. Женщина служила санитаром и участвовала в прорыве блокады Ленинграда, взятии Пскова и освобождении Эстонии.

«Обещаю исполнить поручение Прасковьи Петровны. Я сделаю все, чтобы к 9 мая в Кемерове появился мемориал памяти медицинских работников, погибших в годы Великой Отечественной войны», – отметил секретарь регионального отделения «Единой России», сенатор Алексей Синицын.

Благоустройство мемориалов во всех регионах страны продолжается. Кроме того, накануне Дня Победы единороссы посещают ветеранов, их вдов, тружеников тыла, вручают цветы и подарки, помогают в быту.