Новую мутацию бразильского штамма коронавируса выявили в Рио

Новая разновидность так называемого бразильского штамма коронавирусной инфекции обнаружена учеными в Рио-де-Жанейро, сообщило региональное управление здравоохранения.

«В основном новый вариант обнаружен на севере штата, но встречается он и в городской агломерации [Рио-де-Жанейро], в центре штата и на северном побережье. <…> На данный момент нельзя сказать, является ли эта разновидность коронавируса более заразной или летальной», – приводит ТАСС слова замглавы Управления здравоохранения штата Клаудии Меллу.

Новая мутация, обнаружить которую удалось в почти 6% образцов биоматериала, получила обозначение P.1.2. В подавляющей части ковид-положительных образцов (91,5%) выявили заражение штаммом P.1. Как уточняется, речь идет о наиболее масштабном национальном генетическом секвенировании, в рамках которого будут изучены 4,8 тыс. образцов биоматериала. На данный момент обработано 376 из них, поступивших в центральную лабораторию Lacen в период с 24 марта по 16 апреля.

Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался выдать разрешение на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу подтвердил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

Разработчики «Спутника V» обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) в политизации вопроса выдачи разрешений на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V». В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.