Россия выявила переброску техники коалиции США на востоке Сирии

Интенсивность перевозок военных грузов и перемещений техники возглавляемой США коалиции на востоке Сирии увеличилась, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.

«Вызывает обеспокоенность увеличение интенсивности воздушных перевозок грузов военного назначения и наземных перемещений колонн боевой техники сил возглавляемой США коалиции в восточных районах Сирийской Арабской Республики», – приводит слова замглавы ЦПВС ТАСС.

Контр-адмирал выразил уверенность, что Сирия способна самостоятельно справиться с террористическими ячейками на своей территории, а присутствие воинских контингентов стран коалиции в стране «является незаконным и противоречит нормам международного права». «Действия американского командования по наращиванию военного присутствия в Заевфратье на фоне чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за удушающих санкций США, наносят серьезный ущерб перспективам политического урегулирования», – добавил Карпов.

По информации ЦПВС, российская сторона продолжает прилагать усилия к восстановлению мирной жизни в районе Тай города Камишлия, где в конце апреля прошли столкновения. Ввиду отсутствия в районе действующих больниц, жители крайне нуждались в квалифицированной медицинской помощи. «Российским Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция, в ходе которой российскими военными медиками оказана медицинская помощь 203 местным жителям, в том числе 135 детям. Нуждающимся жителям роздано более 400 продовольственных наборов», – говорится в сообщении.

Ранее в четверг РФ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии.