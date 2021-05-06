Врач Костинов объяснил необходимость трехкратной вакцинации от коронавируса

Врач-иммунолог Михаил Костинов объяснил, зачем необходима трехкратная вакцинация от коронавируса. По его словам, двух доз препарата может быть недостаточно для образования нужного количества антител.

Научный центр «Вектор» рассказал о проведении испытаний трехкомпонентной вакцины от коронавируса «Эпиваккорона». Любой препарат создается для того, чтобы защитить человека от заражения. Разработчики решили вводить инъекцию тремя дозами. Такой подход необходим для формирования большего количество антител.

На данный момент изучается частота заболеваемости среди привитых людей. Не исключено, что происходит формирование иных иммунных механизмов, которые защищают человека. По словам Костинова, человек самостоятельно не может определить, какая именно вакцина ему необходима, это должен делать терапевт.

Источник: radiokp.ru