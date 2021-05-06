 

Врач Костинов объяснил необходимость трехкратной вакцинации от коронавируса

06.05.2021, 22:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-иммунолог Михаил Костинов объяснил, зачем необходима трехкратная вакцинация от коронавируса. По его словам, двух доз препарата может быть недостаточно для образования нужного количества антител.
Научный центр «Вектор» рассказал о проведении испытаний трехкомпонентной вакцины от коронавируса «Эпиваккорона». Любой препарат создается для того, чтобы защитить человека от заражения. Разработчики решили вводить инъекцию тремя дозами. Такой подход необходим для формирования большего количество антител.

На данный момент изучается частота заболеваемости среди привитых людей. Не исключено, что происходит формирование иных иммунных механизмов, которые защищают человека. По словам Костинова, человек самостоятельно не может определить, какая именно вакцина ему необходима, это должен делать терапевт.

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Эксперт: вакцинация от коронавируса станет постоянной процедурой

19.02 / Лолита Милявская рассекретила имя нового избранника

16.03 / Ответят за восточный базар?

03.08 / «Добрый» диктатор

19.01 / Смузи из кейла и хлопья с яблоками: что едят на завтрак Кейт Миддлтон и ее дети

16.12 / Критик Сергей Соседов перечислил лучшие новогодние песни

17.07 / Ученые: Порнография негативно сказывается на эректильной функции мужчин

02.01 / Закон Мерфи: Русский гамбит

11.12 / “Я не тряпка”: Самбурская ответила на критику вокруг скандала с Бузовой

04.09 / Мнение: О зверствах бандеровцев на территории Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика