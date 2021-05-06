Венецианская комиссия поддержала усиление ответственности за недостоверное декларирование

В тексте заключения отмечено, что законопроект об ответственности госслужащих за недостоверное декларирование доходов соответствует международным обязательствам Украины.

Венецианская комиссия приветствовала введение в Уголовный кодекс Украины санкций в виде заключения для наиболее серьезных правонарушений, связанных с декларированием доходов, а также повышением уровня денежных штрафов. Усиление санкций должно сопровождаться усилением антикоррупционных институтов и механизмов, подчеркнули в заключении.

Комиссия высказала сожаление в связи с тем, что усиление ответственности будет применимо к следующему циклу декларирования – 1 апреля 2022 года.

“Официальные лица, которые не представили декларации или включили в них неточную информацию, будут нести ответственность только в соответствии с действующими, более мягкими, положениями, а положительный эффект от ужесточенных санкций можно будет почувствовать только в следующем году”, – заявили в Венецианской комиссии.

Срочное заключение Венецианской комиссии было запрошено спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым 12 марта.

Верховная Рада на заседании 15 апреля в первом чтении приняла проект закона №4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Авторы документа предложили ввести за умышленное внесение неправдивой информации в декларацию ответственность в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Контекст:

Раньше Уголовный кодекс Украины регламентировал ответственность за декларирование недостоверной информации статьей 366. Она предусматривает лишение свободы на срок до двух лет за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации.

Конституционный Суд Украины (КСУ) 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации – депутаты приняли законопроект №4460, который предусматривает штраф и ограничение свободы, но не тюремное заключение.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков говорил, что этот законопроект “не соответствует запросу украинского общества”. В НАПК призвали президента ветировать закон.

В январе президент Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об ужесточении ответственности за недостоверное декларирование и внес законопроект №4651, который предусматривает восстановление тюремного наказания за ложь в декларации, в парламент как неотложный.

3 марта комитет рассмотрел законопроект №4651 и решил рекомендовать Верховной Раде принять его в первом чтении.

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