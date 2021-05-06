 

“Производил дизтопливо на миллионы гривен”. СБУ выявила нелегальный нефтеперерабатывающий завод

06.05.2021, 22:38, Новости дня
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По данным следствия, ежедневно на подпольном предприятии производились партии дизтоплива на миллионы гривен. Конкретные суммы правоохранители не уточнили.

“Для производства контрафакта трое организаторов схемы обустроили нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Готовую продукцию сбывали через логистические центры, которые находились на территориях Днепропетровской и Полтавской областей. Для реализации фальсифицированного дизтоплива участники схемы использовали аффилированные АЗС, работавшие без разрешительных документов и лицензий”, – отметили в СБУ.

Во время обысков в местах изготовления, хранения и продажи горюче-смазочных материалов правоохранители обнаружили более 160 тонн контрафактного горючего, промышленное технологическое оборудование, печати и штампы аффилированных коммерческих структур, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Правоохранители открыли производство по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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