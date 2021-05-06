В Италии сообщили об аресте мужчины, который воевал на Донбассе на стороне боевиков

По данным правоохранителей, мужчина был завербован в Италии и воевал на Донбассе за денежное вознаграждение.

После анализа данных в Facebook прокуратура смогла установить, что итальянец поехал на временно оккупированные территории в 2016 году. О своей военной деятельности он рассказывал в соцсетях родственникам и друзьям, некоторые из них просили у него советов для такой же деятельности.

Правоохранители провели обыск в Мессине и Лоди, где, по их данным, в последнее время жили члены семьи подозреваемого.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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