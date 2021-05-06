На Донбассе погиб еще один украинский военный

“В результате обстрела вооруженными формированиями РФ позиций наших защитников, один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью”, – говорится в сообщении.

Украинские военные открыли ответный огонь, уточнили в ОТГ “Восток”.

Сейчас на месте гибели военного работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ. Украина проинформировала ОБСЕ о нарушении оккупантов.

Это вторая за сутки боевая потеря украинских военных. В вечерней сводке штаб операции Объединенных сил информировал, что один военнослужащий ВСУ погиб, а еще один был ранен в результате обстрела.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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