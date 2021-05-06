Мнение: Латвия признала геноцид армян

Сейм Латвии большинством голосов признал геноцид армян в Османской Империи в 1915-м году.

Вслед за гегемоном, который недавно признал геноцид армян, потянулись и сателлиты.

Разумеется, самой Армении проигравшей войну, это не особо поможет, так, подсластить горькую пилюлю.

PS В самой Армении вчера осудили https://t.me/boris_rozhin/14923 двух сирийских боевиков попавших в плен в ходе Карабахской войны. Оба получили пожизненное.

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