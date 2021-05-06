Поддельный молдавский паспорт предполагаемого сотрудника ГРУ Мишкина

…принадлежит реальному гражданину Молдовы.

Паспорт Молдовы, по которому предполагаемый сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Александр Мишкин (также известен как «Александр Петров») мог отправиться на задание в Чехию для взрыва оружейных складов в 2014 году, принадлежит реально существующему гражданину. Об этом сообщил журналист расследовательского объединения RISE Moldova Владимир Торик.

Торику и его коллегам удалось найти настоящего обладателя паспорта по номеру документа, скан которого ранее опубликовали журналисты Bellingcat. Расследователи нашли соответствующий документ в базе одного из авиаперевозчиков и выяснили, что

выданный Чепиге паспорт на имя «Николай Попа» на самом деле принадлежит 38-летнему молдаванину Виталию К. из Дрокиевского района на севере Молдовы.

Поддельный паспорт Молдовы на имя Николая Попы. Фото: Bellingcat

Номер и год выдачи паспорта Виталия полностью совпадает с документом Мишкина, различаются лишь имя и дата рождения — предполагаемому агенту Мишкину в удостоверении «добавили» три года жизни, утверждает Торик.

Согласно базе, к которой получили доступ журналисты, житель Молдовы К. уже после взрывов в Чехии летал по своему паспорту из Кишинева в Нью-Йорк через Москву. Сам К. в беседе с журналистами заявил, что не покидал транзитной зоны в России. Он также подчеркнул, что у пограничников и правоохранителей не возникало вопросов к его документам.

Владимир Торик считает, что фальсификации паспорта Молдовы на основе реального документа стала результатом коррупционной сделки. По данным журналистов, власти Молдовы сейчас проверяют обстоятельства подделки документа.

По версии чешского следствия, к взрывам оружейных складов во Врбетицу в 2014 году могут быть причастны предполагаемые сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига (они же — «Александр Петров» и «Руслан Боширов»), которых также называют отравителями экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Они якобы попали на склады незадолго до взрыва, воспользовавшись поддельными паспортами Молдовы и Таджикистана под именами Николай Попа и Руслан Табаров.

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Расследователи Bellingcat опубликовали сканы этих паспортов и выяснили, что к операции по уничтожению оружейных складов могут быть причастны еще несколько высокопоставленных офицеров ГРУ, также якобы участвовавших в покушении на болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева. Хранящиеся на взорванных складах боеприпасы Гебрев, по некоторым данным, планировал продать Украине накануне боестолкновений в Донбассе.

МИД Чехии 17 апреля пояснил о высылке российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб, из-за причастности разведки РФ к взрыву во Врбетице.

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