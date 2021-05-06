Оказалось, что конфликт межу Apple и Facebook возник еще при жизни Стива Джобса

Оказалось, что еще десять лет назад ныне покойный Стив Джобс резко выступал против того, чтобы в Facebook размещал у себя игры для iPad. Об этом свидетельствует переписка компании с Apple, подробности которой стали достоянием общественности, поскольку прозвучали во время одного из недавних судебных заседаний.

Сам процесс был инициирован компанией Epic Games, которая также заинтересована в разрешении конфликта между Apple и Facebook, отмечают эксперты.

Новостью стал тот факт, что конфликтная ситуация возникла очень давно. Ранее многие полагали, что недоразумения возникли только после смерти Джобса. Но это оказалось не так. Спор с десятилетней историей продолжается.