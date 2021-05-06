США отказались сбивать сошедшую с орбиты китайскую ракету

Соединенные Штаты не планируют сбивать китайскую ракету, которая осуществляет неуправляемый сход с орбиты, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

«По последним оценкам, которые я видел, эксперты продолжают работу, <…> у нас нет планов сбивать ракету. Мы надеемся, что она упадет там, где не нанесет никому ущерба. Надеемся, что в океане или в другом подобном месте», – цитирует ТАСС Остина.

Ранее CNN со ссылкой на представителя Пентагона Майка Ховарда сообщил, что китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, может войти в атмосферу и упасть на Землю. При этом место возможного падения не уточняется. В Роскосмосе заявили, что ракета не представляет опасности для России.