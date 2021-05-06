 

В РФ заявили о росте цен на подсолнечное масло и гречку

06.05.2021, 21:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подсолнечное масло и гречка в РФ с 27 апреля по 4 мая подорожали на 0,5%, яйца – на 0,4%, сахар – на 0,1%, куры подешевели на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

«За период с 27 апреля по 4 мая 2021 года выросли цены: на баранину – на 1,3%, свинину – на 0,6%, говядину, крупу гречневую, маргарин – на 0,5%», – говорится в документе Росстата. 

Тем временем куры охлажденные и мороженые стали дешевле на 0,1% (как и на прошлой неделе). Цены на подсолнечное масло в среднем по РФ увеличились на 0,5%. 

Рост цен на гречку замедлился: с 27 апреля по 4 мая гречневая крупа подорожала на 0,5%, неделей ранее – на 0,6%. Пшеничная мука подешевела на 0,3%, черный хлеб – подорожал на 0,2%, макаронные изделия – подешевели на 0,2%, вермишель подорожала на 0,1%.

Также цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,2%. Рис подорожал на 0,1%, пшено – подешевело на 0,4%. Цены на сахар в среднем по РФ выросли на 0,1%.

«Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 0,4%, в том числе в 37 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,0%, в 12 субъектах – на 1,1-2,0%, в 7 субъектах – на 2,1-3,9%. В 6 субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 12 субъектах цены снизились на 0,1-0,9%, в 11 субъектах – на 1-6,4%», – говорится в сообщении. 

Ранее российское правительство установило временный запрет на вывоз из страны гречихи, меры будут действовать с 5 июня по 31 августа.

В апреле СМИ со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщили о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики. Сообщалось, что дисбаланс на рынок вносят и растущие поставки за границу. После этого в кабмине сообщили, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят в Минэкономразвития предложения о снижении экспорта гречки в 2021 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / Минздрав призвал модернизировать систему здравоохранения

30.06 / Во время телефонных разговоров Трамп называл Меркель “глупой”, Мэй – “дурой”, а Ким Чен Ыну хвастался своим богатством и гениальностью – СМИ

14.11 / США установили новый рекорд по числу заражений коронавирусом

30.06 / Стало известно о состоянии заболевшей COVID-19 супруги Зеленского

29.01 / Суд отменил домашний арест Стерненко

23.02 / В заповеднике “Аскания-Нова” снова массово погибли птицы

17.04 / В правящей партии Японии допустили отмену Олимпийских игр на фоне роста заболеваемости COVID-19

16.07 / Военные США решили не изобретать автомат Калашникова заново

10.08 / Фонд защиты прав спортсменов потребовал аннулировать результат матча «Спартак» – «Сочи»

31.01 / Ученые выяснили, когда на растениях впервые появились цветы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика