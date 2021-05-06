Ответ TikTok: «ВКонтакте» теперь можно создавать клипы дуэтом

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила для пользователей своего сервиса новую функцию. Теперь в разделе «Клипы» можно создать видео в дуэте, аналогично популярной опции в TikTok.

Многие востребованные соцсети и интернет-площадки содержат в своем функционале возможность записи видео в дуэте. Например, в TikTok многие пользователи записывают различные хиты не только вместе со своими друзьями, но и с кумирами, звездами шоу-бизнеса. Теперь подобные преимущества получат и пользователи российского «ВКонтакте». В разделе создания видео-контента появилась опция совместной записи.

При этом у отечественной соцсети будет и выгодное отличие от зарубежных аналогов. Так, клиенты смогут прямо в ходе трансляции менять расположение дисплеев, просто нажав на экран в гаджетах от Apple или на паузу в Android-устройствах. Функция позволяет как спеть вместе, так и повторить танец за поп-звездами. Съемка дуэтного клипа начинается после нажатия специальной виртуальной кнопки. О завершении записи автор оригинального ролика получает уведомление, а ссылка на первоисточник появляется в публикации совместного клипа.

Для популяризации инновации ее уже опробовали звезды отечественной музыкальной сцены. К созданию креативного контента приобщились Pizza, Ёлка, Iowa, Хабиб, Сream Soda и многие другие артисты, чьи работы уже сейчас можно просмотреть в сети «ВКонтакте».

Источник: www.ixbt.com