«Начну завтра»: Юлия Проскурякова призналась подписчикам, как борется с лишним весом

В своем микроблоге Instagram Юлия Проскурякова пообщалась с подписчиками и рассказала, как ей удается бороться с лишним весом. 38-летняя супруга Игоря Николаева призналась, что не любит сидеть на изнурительных диетах.

Артистка не скрывает, что никогда не могла похвастаться стройными формами. Она склонна к полноте, поэтому постоянно следит за собственным питанием. Однако ей это удается не всегда, так как бывает «лень-матушка», а также знаменитая фраза: «начну завтра». Взять себя в руки Юлии Проскуряковой удается только перед какими-то важными мероприятиями, требующими выхода на сцену. Певица сразу становится «максимально продуктивной» и достигает своего идеального веса – 51 килограмм.

Жена Игоря Николаева уверенна, что жесткие диеты приносят здоровью вред. Такую систему питания она испробовала 15 лет назад, когда носила 48 размер одежды. В результате Юлия Проскурякова нашла для себя идеальный вариант – японскую диету, которая заключается в завтраке из яйца, обеде и ужине – из курицы. Ежедневно певица старается выпивать 1,5 литра воды. Из рациона она исключила мучное, жареное, свинину, картофель и соленое. Из физических нагрузок артистка отдает предпочтение посещению бассейна и йоге.