В Рио-де-Жанейро в перестрелке погибло 25 человек, среди них – полицейский

Издание сообщает, что среди погибших в ходе перестрелки – полицейский, который получил ранение в голову. Также есть пострадавшие.

По данным платформы Fogo Cruzado, это самое большое число жертв в результате спецоперации с 2016 года, когда платформа начала регистрировать данные о вооруженном насилии, отмечает портал.

Fogo Cruzado в Twitter пишет, что спецоперация еще не закончилась, из-за ее проведения в районе приостановлена кампания по вакцинации от коронавируса, закрыто метро. Операция помешала проведению свадьбы, а также беременная женщина, у которой назначена операция по кесарево сечению, не поехала в больницу.

Operação policial no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, interrompeu vacinação contra covid-19, circulação de trens, impediu noiva de ir casar, e mãe com cesárea marcada de ir para o hospital. Ao menos 20 pessoas foram baleadas. A operação continua. https://t.co/J0I61mdif2

— Fogo Cruzado (@fogocruzado) May 6, 2021

Видео, снятые в районе проведения операции, публикуют в соцсетях.

At least 25 killed and wounded in a shootout during a police operation against drug traffickers in Rio de Janeiro, Brazil, O Globo newspaper reports. pic.twitter.com/Xl5wTAhLoK

— Status-6 (@Archer83Able) May 6, 2021

pic.twitter.com/Vz7txJUtql

— Lucas Louback (@llucaslouback) May 6, 2021

G1 отмечает, что район Жакарезиньо считается базой крупнейшей в Рио-де-Жанейро группировки, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—