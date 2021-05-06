ГБР расследует гибель пограничника в Одесской области по статье “небрежное отношение к военной службе”

“5 мая на озере Тудорово в Беляевском районе Одесской области во время инспектирования акватории перевернулась лодка с четырьмя пограничниками. В результате происшествия трое военнослужащих смогли добраться до берега, один пропал”, – отметили в сообщении.

Тело офицера было найдено 6 мая сотрудниками Госслужбы по чрезвычайном ситуациям.

Территориальное управление ГБР в Николаеве начало досудебное расследование по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.

“Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию лодки и ее техническое состояние, а также за проведение соответствующих инструктажей. Назначен ряд экспертиз”, – подчеркнули в Госбюро расследований.

Контекст:

В Одесской области 5 мая перевернулась лодка с украинскими пограничниками. На борту лодки было четыре пограничника. Трое военнослужащих смогли выбраться на берег, они получили переохлаждение, у одного были травмированы ноги. Четвертого искали сотрудники полиции, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 6 мая сообщил, что погибшего майора ГПСУ звали Константин Коняев.

—