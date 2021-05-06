Билл Гейтс передал жене, с которой разводится, акций на $2 млрд

Компания передала жене Гейтса акции Coca-Cola Femsa и Grupo Televisa на сумму более $500 млн 3 мая, в день, когда они объявили о разводе. На этой неделе Cascade Investment передал Мелинде Гейтс акции Canadian National Railway Co. и AutoNation Inc. на сумму около $1,8 млрд.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние 65-летнего Гейтса составляет $144,2 млрд. Самый большой актив Гейтса – Cascade Investment. Компания курирует обширный портфель, включающий недвижимость, энергетику и гостиничный бизнес, а также имеет доли в десятках публичных компаний.

Билл и Мелинда Гейтс 3 мая сообщили о решении развестись после 27 лет брака. Пара сообщила, что продолжит совместную работу над благотворительным фондом, главная цель которого – поддержка и улучшение системы здравоохранения, а также преодоление голода в бедных странах.

Контекст:

Билл Гейтс и Мелинда Френч встретились в Microsoft. Она была менеджером по маркетингу в компании, производящей программное обеспечение. Они поженились на Гавайях в 1994 году. В то время ему было 38, а ей 29.

Согласно документальному сериалу Netflix “Внутри мозга Билла”, в работе над которым участвовала пара, однажды Мелинда вошла в спальню Билла, и он составлял список “плюсов и минусов женитьбы” на доске. В итоге он сделал ей предложение, и она стала, как он сам заявил в фильме, его “действительно равноправным партнером” в работе над благотворительным Фондом Билла и Мелинды Гейтс, основанным в 2000 году.

Вскоре после свадьбы Мелинда Гейтс покинула Microsoft, чтобы сосредоточиться на семье. У пары родилось трое детей: дочери Дженнифер Кэтрин Гейтс (1996) и Фиби Адель Гейтс (2002), а также сын Рори Джон Гейтс (1999).

В прошлом году Гейтс покинул совет директоров Microsoft, заявив о своем желании больше времени посвящать благотворительности и участию в решении проблем изменения климата.

Гейтс является одним из самых богатых людей на планете, разделяя первые строчки рейтингов с основателем компании Amazon Джеффом Безосом и основателем SpaceX, главой Tesla Илоном Маском. По состоянию на февраль 2021 его состояние оценивалось в $137 млрд.

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