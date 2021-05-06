Мнение: Успешное приземление прототипа SpaceX

После целой серии взрывов и неудачных испытаний, SpaceX наконец то смогла добиться успешной посадки своего прототипа предназначенного для полета на Марс. Пожар после приземление на этот раз к взрыву не привел, засим испытания можно сказать прошли успешно. Пока неясно, сколько потребуется испытаний и доработок, чтобы добиться высоких уровней надежности системы, но нельзя не отметить, что по сравнению с первоначальными катастрофами при посадке, определенный прогресс уже достигнут.

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