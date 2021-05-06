Мнение: Письмо: “Он решил стать коучем”

В этом письме видно, почему в личной жизни человека повторяется один и тот же сценарий.

Детство тут совершенно ни при чем.

Зато ведущий баг – да.

Особенно вредны такие баги, которые человек совсем не рефлексирует.

Отрефлексировать баг – это сделать его безопасней.

velikie_looki

Здравствуйте, Эволюция!

Очень давно я попала на разбор. Тогда я последовала совету, было хоть и болезненно, но это была правда. Вот ссылка: https://evo-lutio.livejournal.com/176415.html

Зато череда мужиков закончилась и я с тех пор была только в длительных отношениях. 3 года с Б. Расстались из-за того, что он решил стать коучем и начал с меня. Я нее выдержала штурманства и ушла.

(Вот так всегда считают Штурманы, не рефлексирующие свой баг. Им всегда кажется, что штурманят их. То есть они сами залезают на территорию человека, а когда тот начинает сопротивляться, им кажется, что он командует им. Посмотрим дальше)

Сейчас в отношениях с А. Почти 2 года. Год живем вместе. Месяца 3 назад я не отследила охлаждения. Сейчас дефолт

Познакомились на СЗ, потому что совпала отрасль работы. Сходили в бар, а дальше виделись почти каждый день. Что мне сразу не нравилось – он друг всех своих бывших. А еще жен друзей. В инсте девчонки постоянно писали комменты. Я прямо говорила что ревную. Он больше смеялся и говорил – да у тебя на работе 12 мужиков в подчинении и все красивые кто бы говорил. Мою корону это видимо кормило, я успокаивалась. Хотя при ссорах постоянно говорила – ну и иди к своим подругам. Мирились быстро. Ездили в путешествия пока было можно.

Наступил карантин. Мы съехались и завели кота. Бытовые вопросы разделили пополам. Завели общий бюджет куда вкладывали одинаковые суммы. Траты на себя – из своих денег. По доходам мы примерно равны. Иногда больше у него, иногда у меня. Оба на руководящих должностях в сфере культуры/

Все ухудшилось, когда на моей работе стали искать начальника отдела по его профилю. Я посоветовала А. Он пришел к нам работать по совмещению. По факту сейчас он работает на 2х работах. 3 месяца работал без выходных. Я взяла на себя больше быта, Подстроилась под его график (иногда приходит ночью – делала ужин) Стала искать себе сторонние проекты чтобы не было финансового мизальянса (его зарплата с 2х работ логично стала в 2 раза больше моей). Он приходил домой, говорил, что все это тяжело. Я думала, что его поддерживаю, обнимала, успокаивала. Но по факту это все стало ухой. Мы виделись почти 24/7. Он жаловался, что он видит только меня и коллег, а меня уж очень часто. Я стала тревожится и вместо дистанции лезла с обнимашками. Его это стало только раздражать. Пару раз устроила некрасивые сцены что я вот его люблю, а он морозиться. Конечно он стал морозиться больше.

(Он стал намекать, а потом откровенно говорить, что на работе она постоянно нарушает приличную дистанцию. А она вместо того, чтобы среагировать на первые намеки, достала щипцы побольше)

В командировке (нас ездило 9 человек) он мне сказал что я хожу за ним хвостом, коллеги дружат только с ним, а меня позвали из жалости и еще много чего противного. Меня уже тогда несло и я своей мнительной головой стала придумывать варианты где у него роман с девушкой коллегой, а я просто мешаю.

(Ей искренне кажется, что он накидывается на нее на пустом месте. Как предыдущий парень вдруг решил ее воспитывать, так этот стал вдруг критиковать. Она даже мысли не допускает, что он терпел изо всех сил, а теперь не выдержал и стал описывать ее щипцы: как она ходит за ним, как считает его своим подопечным и протеже)

Остаток командировки и перелет домой провели порознь. Я не подходила к нему вообще. Только написала сообщение что по возвращению беру отпуск и ищу другую работу.

(То, что она написала, это тоже были щипцы. Она надеялась, что он будет останавливать ее. Но он, вероятно, так устал от ее щипцов уже, что на эти не среагировал)

Встретились мы только дома. Я спросила надо ли мне съезжать. Он сказал это ты все выдумала снова. Я тебя никуда не гоню. Пару дней молчали. Я старалась пропасть на пол дня. Придумывала себе дела до которых руки не доходили-хим чистка, помочь папе итд. На третий день под вечер А. стал на меня кричать примерно тоже самое. Он устает. Видит только меня и коллег. Его раздражает то что я подчеркиваю что мы пара при коллегах. Я не к месту говорю о его второй работе. У меня глупые шутки и ему стыдно за меня в компании.

(Она наверняка думает, что он так плюсует и придирается на пустом месте, лезет наверх, штурманит ее. А на самом деле он реагирует на ее собственное штурманство)

Я молчала. Потому что оправдываться за шутки на вечеринке, где все были пьяными – это дно. Ушла на кухню. Он периодически прибегал и орал что я строю жертву. Я отвечала что-то вроде «Наверное». Честно я не помню на чем мы закончили. На следующий день я сказала что пойду гулять в лес на эко тропу. Он сказал что хочет пойти вместе. Гуляли. Все было как в старые времена. Он даже меня поцеловал. Поняла что нужна дистанция. Вызвалась работать в майские.

(Когда ее Штурману перекрыли вход, включилась Попрошайка. Она решила, что оправдываться – дно, а не косяки ее, обиделась и надулась. Он среагировал на Попрошайку, как партнеры всегда реагируют на векторную смену, пока та еще не слишком часто)

Я удалила с телефона ВК и Инстаграм что бы не смотреть что он выкладывает, и кто его лайкает. Поставила на беззвучный его уведомления в мессенджере. Стараюсь не пересекаться на работе. Только если сам спросит где я. Утром делаю зарядку или ухожу бегать. Раньше на работу и с работы ездили вместе. Сейчас стараюсь выстроить свой график так чтобы ездить в разное время. При этом о том чтобы расстаться он не говорил никогда. Только я. Обнимает когда спит, просит помять спину. Может подойти и обнять, но потом опять ворчит и говорит гадости.

(Она вроде и стала давать ему воздух, но делает это с обидой и претензией, мстит так. То есть не осознала своего штурманства)

По сути у меня 3 варианта и все не очень.

– Взять ответственность на себя и расстаться с А. (я не совсем понимаю как это сделать красиво что бы выглядело соразмерно)

– Уволиться и найти другую работу (понятно это снизит мою липкость. Я отвлекусь на новый проект, но его ведь еще надо найти и так чтобы был не хуже прошлого)

– Уволиться и расстаться – выглядит эффектно, но боюсь я не потяну физически и переезд и увольнение и расставание.

(Все три варианта нормальные, но она каждый превратит в щипцы. Можно оставить все как есть, просто не доставать парня, но она не сможет это сделать без обид и щипцов. Поэтому отношения обречены, что тут ни делай, и для нее перспектив я особо не вижу, потому что нигде за все письмо рефлексии своего Штурмана нет)

Как правильно себя вести чтобы либо закончить с наименьшими потерями для себя либо выйти из дефолта и жить мирно? В любом случае не хочу быть жалкой или что б меня после накрыло. А может.

(Как-то надо учиться слышать других и уважать. Для этих отношений может уже и поздно, а может нет, но для других точно пригодится)

С уважением,

К.