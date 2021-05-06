Мнение: Сговор таксистов, педальный видеорегистратор и ГАЗ в Австралии

1. Федеральная антимонопольная служба — важнейший орган нашего мощного капиталистического организма — обнаружила, что на рынке такси сложилось нечто похожее на монополию. Выдержка из отчёта:

https://fas.gov.ru/documents/687693

Установлено доминирующее положение трех агрегаторов такси в границах Российской Федерации и в границах отдельных субъектов Российской Федерации: ООО «Яндекс.Такси» (брэнды «Яндекс.Такси» и «Uber»), ООО «Управление Регионами» (брэнд «Maxim») и группа лиц в составе Fasten CY Limited (брэнды «Везет», «Фастен», «Лидер», «Минимум», «РедТакси», «Сатурн»).

Необходимо усилить антимонопольный контроль при осуществлении экономической концентрации на рынке агрегаторов такси, тщательно следить за поведением участников рынка с целью недопущения ограничения конкуренции и ущемления прав третьих лиц.

Пока что мои личные наблюдения показывают, что сговора на рынке такси нет. Цены на поездки остаются очень низкими, а система рейтинга и вовсе сделала чудо: если раньше средний таксист был тёмной околокриминальной личностью, то теперь средний таксист — вышколенный работник сферы услуг, вежливый и аккуратный. Сами таксисты изменениями не очень довольны, а вот их клиенты, напротив, весьма рады.

2. Креативный инженер Илон Маск, похоже, слишком сильно экономит на конструкторах и программистах. В Китае владельцы тесл ставят видеорегистраторы над педалью тормоза, чтобы в случае ДТП можно было доказать свою невиновность:

https://news.drom.ru/Tesla-83782.html

…много шума наделала скандальная акция, устроенная владелицей электромобиля Model 3 Чжан Ячжоу во время автосалона в Шанхае: она забралась на крышу машины в футболке с надписью «Неисправные тормоза». По ее словам, из-за бага в системе электромобиль чуть не угробил четырех членов ее семьи, но Тесла отрицает все обвинения.

Сначала представители компании сообщили, что они не собираются идти на компромисс, пока требования женщины не доказаны документами. Спустя некоторое время Tesla все же принесла извинения, но компенсировать стоимость разбитого электромобиля отказалась.

Под гнетом общественности и китайских СМИ Tesla даже решилась на беспрецедентный для себя шаг: она предоставила одному из местных изданий детализированный лог со всеми действиями водителя. Судя по файлу, педаль тормоза действительно нажималась перед столкновениями, но якобы с недостаточной силой.

В связи с происходящим владельцы американских электромобилей начали устанавливать видеокамеры, направленные на педальный узел. По их словам, если они попадут в аварию, то опубликуют видео, чтобы доказать свою невиновность, пишет InsideEVs.

3. ГАЗ (Горьковский автомобильный завод) начал поставлять свои грузовички в Австралию. Комплектация такая же, как и для России, за исключением правого руля — на крупных островах принято ездить по встречке, поэтому в водители Австралии сидят на неправильном месте. Кенгурятник, как ни странно, в базовую комплектацию не входит:

https://news.drom.ru/Next-83264.html

Платить за каждый автомобиль австралийцы будут 5,2 млн рублей. Для сравнения, в России такой же грузовик обойдётся в 3 млн рублей.