Поддержка смартфонов серии Galaxy S8 будет прекращена

В сети появилась официальная информация о том, что корейская компания Samsung прекратит поддержку серии своих смартфонов Galaxy S8. Также будут «отключены» старшие модели S8+.

Как стало известно из компетентных источников, апрельское обновление в этом году было последним. Далее эксплуатация гаджетов возможна на свой страх и риск, отмечают эксперты.

При этом продолжит получать обновления модель Galaxy S8 Lite, уточняют в «Самсунге». Патчи будут приходить дважды в год. Также ежеквартальные обновление производитель продолжит предоставлять для Galaxy S8 Active. Напомним, что в момент выхода на рынок смартфоны из серии Galaxy S8 считались настоящим прорывом в сфере дизайна мобильных устройств.