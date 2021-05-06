 

Поддержка смартфонов серии Galaxy S8 будет прекращена

06.05.2021, 21:00, Новости дня
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В сети появилась официальная информация о том, что корейская компания Samsung прекратит поддержку серии своих смартфонов Galaxy S8. Также будут «отключены» старшие модели S8+.

Как стало известно из компетентных источников, апрельское обновление в этом году было последним. Далее эксплуатация гаджетов возможна на свой страх и риск, отмечают эксперты.

При этом продолжит получать обновления модель Galaxy S8 Lite, уточняют в «Самсунге». Патчи будут приходить дважды в год. Также ежеквартальные обновление производитель продолжит предоставлять для Galaxy S8 Active. Напомним, что в момент выхода на рынок смартфоны из серии Galaxy S8 считались настоящим прорывом в сфере дизайна мобильных устройств.



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