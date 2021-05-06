Поддержка смартфонов серии Galaxy S8 будет прекращена
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В сети появилась официальная информация о том, что корейская компания Samsung прекратит поддержку серии своих смартфонов Galaxy S8. Также будут «отключены» старшие модели S8+.
Как стало известно из компетентных источников, апрельское обновление в этом году было последним. Далее эксплуатация гаджетов возможна на свой страх и риск, отмечают эксперты.
При этом продолжит получать обновления модель Galaxy S8 Lite, уточняют в «Самсунге». Патчи будут приходить дважды в год. Также ежеквартальные обновление производитель продолжит предоставлять для Galaxy S8 Active. Напомним, что в момент выхода на рынок смартфоны из серии Galaxy S8 считались настоящим прорывом в сфере дизайна мобильных устройств.
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