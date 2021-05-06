Сети 6G начнут работать с 2028 года

Как утверждают авторитетные эксперты, крупные разработчики уже заняты созданием формата беспроводной связи шестого поколения. 6G, возможно, появится даже раньше, чем 5G будет развернуто во всех странах, говорят специалисты.

Скорее всего, первые сети шестого поколения развернут уже к 2028 году. Однако все будет зависеть от того, насколько станет сопутствовать удача инженерам, которые работают над новой технологией.

Вообще-то 5G стало некоторым разочарованием для пользователей. Все ожидали скорости соединения в десятки гигабит в секунду. У пятого поколения действительно может быть такая пропускная способность. Но на самом деле пользователи получают скорость на два порядка меньше.