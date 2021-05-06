 

Температура Земли достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет

06.05.2021, 20:56, Новости дня
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Температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за три миллиона лет, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По словам политика, прошлый год стал рекордным по количеству климатических катаклизмов и экстремальных погодных условий в различных регионах, передает ТАСС.

«Мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия», – добавил генсек.

Гуттериш отметил, что был достигнут новый максимум концентрации углекислого газа в атмосфере. Сейчас он на 148 процентов выше, чем в доиндустриальную эпоху. «Мы стоим на краю пропасти», – предупредил он.

Генсек подчеркнул, что если страны будут коллективно бороться за улучшение экологической ситуации на планете, они смогут предотвратить катастрофические последствия изменения климата. Он предложил «использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития».

Ранее международный коллектив ученых проследил за тем, как изменилось состояние ключевых экорегионов Земли за последние пять столетий, и обнаружил, что лишь 2-3% из них остались нетронутыми деятельностью человека.

Тем временем геофизик, доктор геолого-минералогических наук Уральского отделения РАН Дмитрий Демежко рассказал газете ВЗГЛЯД, что смена течения талой воды из Арктики в Атлантику действительно может сильно отразиться на климате, но никак не повлияет на условия для существования человека и других существ.



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